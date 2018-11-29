الأولى

عبر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن خالص ارتياحه للأجواء الديمقراطية التي سادت جلسة مجلس الامة أول أمس الثلاثاء.

وقال سموه في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: لقد تابعت باهتمام بالغ مداولات جلسة مجلس الامة التي انعقدت لبحث موضوع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وما تم التوصل اليه من قرار الاحالة الى اللجنة التشريعية للتحقق في مدى استيفائه الجوانب القانونية بغية عرضه بعد ذلك على المجلس تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأضاف سموه: وأود في هذا الصدد أن أعبر عن خالص ارتياحي للأجواء الديمقراطية التي سادت جلستكم والمستوى الراقي في طرح الآراء المختلفة حيال موضوع الاستجواب، وأثمن بتقدير عال التفهم لما جاء في رسالتنا اليكم ودعوتنا الى تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد العليا في ظل الظروف الراهنة الحرجة التي نمر بها وأخص هنا بالثناء المواقف التي ابداها غالبية الإخوة الأعضاء في المجلس.

وقال سموه في رسالته لرئيس مجلس الأمة: انني على ثقة بأنكم وما تتحلون به من ادراك عال للمسؤولية ستواصلون مسيرتكم الديمقراطية المباركة بالتعاون مع اخوانكم أعضاء الحكومة لما يحقق رفعة البلاد وتحقيق تطلعات أبنائه متضرعا الى الباري عز وجل أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على الدعم والمساندة التي يقدمها لمجلس الأمة، وهو ما تجسد في رسالة سموه التي ستدرج في بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة.

وذكر الغانم في تصريح الى الصحافيين امس: تشرفت وأعضاء المجلس باستلام رسالة من سمو الأمير تتعلق بما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي وتحديدا في البند المتعلق باستجواب سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى أن صاحب السمو ابدى ارتياحا من الحوار الراقي الذي تم في الجلسة من الجميع.

وقال ان سموه أبدى سعادته وارتياحه لتفهم المجلس لخطابه في النطق السامي، كما شكر سموه للمجلس تغليب العقل والحكمة، خصوصا في ظل الظروف الاقليمية الملتهبة والخطرة، وخص سموه بالثناء غالبية الأعضاء.

وذكر الغانم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن النواب أتقدم بالشكر الى صاحب السمو على رسالة الدعم والمساندة ونحن لا نستغني عن دعم سموه في كل القضايا والأحوال.

