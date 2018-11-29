وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بمكتبه في مبنى الوزارة بمنطقة صبحان أمس الأربعاء رئيس جهاز المخابرات الخارجية في جمهورية رومانيا الصديقة غابرييل فلاس، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ورئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي. وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيفه وتبادل معه الأحاديث الودية، وجرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصةً في المجال الأمني.

وأكد الجراح عمق العلاقات بين البلدين مثمناً الدور الذي يقوم به رئيس جهاز المخابرات الخارجية بجمهورية رومانيا والذي يؤدي إلى المزيد من توطيدها بين البلدين. من جانبه أشاد فلاس بأهمية ما تم طرحة خلال اللقاء والذي يصب في إطار تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

