وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار. كذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعد كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

