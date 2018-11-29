وطن النهار

بحث وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي مع الوكيل د. سعود الحربي، أبرز الملفات التربوية المهمة في الوقت الراهن، على رأسها تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في مختلف القطاعات، والتخفيف الطبي للمعلمات وساعات رعاية المعاق ورعاية الطفل، والتوزيع العادل للمعلمين على المناطق التعليمية والمدارس وفق الحاجة الفعلية.

وأكد مصدر تربوي أن الوزير العازمي انفرد مع وكيل التربية، لتسليط الضوء على بعض الملفات التربوية التي يجب أن يكون لها السبق في عملية الحسم، أهمها تسكين الشواغر الوظيفية في قطاعات الوزارة وفي مقدمتها قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، باعتبار ان هناك 3 أقسام شاغرة هي قسم العقود والوثائق وقسم الدعم المالي وقسم أعمال الميكانيك والكهرباء في مراقبة المشاريع الثانية اضافة الى مدير التصميم والعقود ومراقب الدعم الفني وبعض الشواغر الأخرى في ادارتي التخطيط ونظم المعلومات .

وأشار المصدر الى أن هناك شواغر في قطاع التعليم العام بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية الاخرى من مديري المراحل الى المراقبين الى رؤساء الأقسام اضافة الى الواقفين في طوابير الوظائف الاشرافية منذ سنوات من المترقين الى رؤساء أقسام في مختلف المواد الدراسية، مبينا أن الوزير والوكيل يبحثان لايجاد مخرج لهذا الوضع غير الصحي والذي يؤدي الى فقد الاستقرار الوظيفي للعاملين في مختلف قطاعات التربية .

ولفت المصدر الى عزم التربية التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحل أزمة التخفيف الطبي للمعلمات وساعات رعاية المعاق ورعاية الطفل بعد أن أقحمت الواسطة في هذا الملف ودفعت باستئذانات جماعية للمعلمات، ما أوقع كثير من المدارس بأزمة العجز الكبير في صفوف الهيئات التعليمية، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة مراعاة الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئة التعليمية ومنحهم التخفيف وفق عدد الحصص وليس الساعات الدراسية لاستفادة كل من المعلمة والمدرسة بالوقت المتبقي من التخفيف .

وذكر المصدر أن الوزير العازمي يتطلق الى تحقيق العدالة في توزيع المعلمين على المناطق التعليمية والمدارس وتحديد التخصصات التي بها فائض والأخرى ذات العجز واعادة غربلة ميزانيات المناطق بما يؤدي الى الاستقرار الشامل لأعضاء الهيئة التعليمية دون ارتفاع في نصاب الحصص بعيداً عن اقحام الواسطات النيابية في هذا الجانب من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية لحسم عقود الصيانة المعلقة وانهاء رواسب الاستعداد للعام الدراسي كافة. من جانب آخر، طلب وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، من الوكلاء المساعدين تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل وتحديد الطريق الأمثل لتجاوز العقبات والاخفاقات وتسهيل دورة المعاملات وانجاز المشاريع في وقتها المحدد دون تأخير .

ورحب الحربي في أول اجتماع عقده أمس مع الوكلاء المساعدين في الوزارة بأية خطط أو مقترحات تسهم في تطوير العملية التعليمية وتدفع عجلة التطوير الى الأمام، مؤكداً أن أبواب مكتبه مفتوحه للجميع ليستمر الانسجام القائم بين قطاعات الوزارة وفق هذه الأجواء التي يسودها التعاون والتكامل.

وقرر الحربي عقد اجتماع دوري مع جميع الوكلاء المساعدين، يتم خلاله مناقشة أبرز القضايا التعليمية والقانونية والمالية والادارية والانشائية وكذلك المتعلقة بالمناهج والتخطيط، وغيرها من الأمور المستجدة على الساحة التربوية، بالاضافة الى الاطلاع على احتياجات القطاعات أولا فأولاً، واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة العمل.

