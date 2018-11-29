وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف اهمية تطوير مهارات الشباب واحتواء ابداعاتهم وطاقاتهم المهنية والتقنية باعتبارهم أجيال المستقبل واحدى الركائز الاساسية لدعم التنمية المستدامة في المجتمع.

وشدد في تصريح لـ (كونا) خلال مشاركته في الدورة الاولى لمسابقة مهارات اسيا العالمية التي تستضيفها حاليا ابوظبي على اهمية احتواء طاقات الشباب وابتكاراتهم المهنية ومواهبهم المتنوعة في القطاعات التكنولوجية والهندسية.

واوضح ان مسابقة مهارات اسيا العالمية تعد احدى المحطات المهمة لابراز المهارات الفنية في المجتمعات الاسيوية مشيرا الى انها توفر المناخ الملائم للتنافس التقني بين شباب القارة وتسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين كل الدول المشاركة.

واشار الى ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تعمل وفق رؤية ثاقبة تهدف الى دعم التعليم والتدريب والابتكار وريادة الاعمال واستقطاب الطاقات الشبابية الوطنية في مختلف المجالات الصناعية اضافة الى توفير افضل الكوادر الاكاديمية والتدريبية المتخصصة واحدث الاجهزة والمعدات وورش العمل الحرفية.

