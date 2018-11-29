وطن النهار

تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح امس حفل افتتاح مستشفى جابر الأحمد. ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح وقياديي وزارة الصحة.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تفضل صاحب السمو أمير البلاد بتدشين افتتاح مستشفى جابر الأحمد.

وألقى وزير الصحة د. باسل الصباح كلمة قال فيها:

نجتمع في هذا اليوم الذي يحق لنا ان نسميه يوما تاريخيا لكويتنا الحبيبة يوما نسجل فيه بمداد من نور على صفحاته المشرقة تلك الإنجازات التي ستشكل نقلة نوعية في مسيرة الكويت الغالية لتقديم الرعاية الصحية بمختلف مجالاتها وجميع تخصصاتها، مستطرداً بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل أبنائك العاملين في وزارة الصحة يا سمو الأمير وبكل تخصصاتهم ومسمياتهم اتقدم لسموكم بوافر الشكر وعاطر الثناء على ثقتك الغالية بتكليفنا لتحقيق جزء من طموحاتك العظيمة وأهدافك النبيلة وغاياتك الكبيرة خدمة لوطنك الجميل ورعاية لشعبك الاصيل وها هم ابناؤك اليوم يقدمون لك ثمرة من ثمار زرعك الكريم وعطائك الجزيل لوطننا العزيز.

ومضى الوزير مخاطباً سمو الأمير قائلا: بذلت فجنيت.. واعتنيت فوفيت.. أمرت فنفذنا.. ووجهت فأنجزنا.. وختمتها مسكاً فواحاً بحضورك الكريم.. فتوجت الرؤوس شرفا وأبهجت القلوب فرحا.. رزقكم الله عمراً مديداً.. وعملاً صالحاً رشيداً.. وخيراً مزيداً.

وقال: نحتفل اليوم بافتتاح صرح طبي كبير وهو المستشفى الذي يحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا جميعا مستشفى امير القلوب الشيخ جابر الأحمد بعد التغلب على العديد من التحديات والمصاعب بتوجيهات اميرية سامية ومتابعة حثيثة ونصائح مستمرة من سمو رئيس الوزراء يعتبر صرحاً طبياً عالمياً بحجمه وتنوع اختصاصاته وتجهيزاته حيث انه يتكون من خمسة أبراج رئيسة تم بناؤها على مساحة 220 ألف متر وبمساحة اجمالية للبناء تبلغ حوالي 725 ألف متر وتبلغ السعة السريرية له 1168 سريرا ويحتوي على 36 غرفة عمليات ومركز للاسعاف ومهابط لطائرات الهيلوكوبتر ومبان للعيادات الخارجية ومركز لعلاج الاصابات، ويتكون المشروع من عشرة أدوار وتحيط به مواقف للسيارات تتسع لحوالي 5000 سيارة، وقد روعي في التخطيط والبناء والتجهيز لهذا المشروع الحيوي والعملاق والذي نحتفل بافتتاحه اليوم أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم.

وزاد الوزير الاعمال والجهود التي قامت بها الإدارة الحالية وصولا للافتتاح التاريخي لهذا الصرح الطبي انما هو امتداد واستكمال لجهود من سبقها من ابنائكم المخلصين الذين واصلوا الليل بالنهار تخطيطاً وعملاً وانجازاً خلال سنوات مضت حتى جنينا جميعا ثمرة هذه الجهود بهذا الافتتاح الكبير لاجل ذلك استأذنكم صاحب السمو في هذا المقام ان اتقدم بموفور الشكر وعميق الامتنان لكل من اسهم بالتخطيط وتحمل جزء ولو يسيراً من مسؤولية تنفيذ وتجهيز هذا المشروع الصحي الحيوي والمهم. واضاف: إنني على ثقة لا حدود لها بأن تميز هذا المشروع الذي نحتفل اليوم بافتتاحه لن يتوقف فقط على النواحي الانشائية والهندسية والتجهيزات بل إن زملائي وزميلاتي الاطباء والهيئة التمريضية والفنيين والإداريين سيحرصون أشد الحرص على الإخلاص والتفاني في البذل والعطاء الإنساني والمهني المخلص ليتحقق من خلال مستشفى جابر الأحمد التميز بتقديم الرعاية الصحية بما يتفق مع الرؤية السامية والتوجيهات الحكيمة والسديدة من لدن صاحب السمو وبرنامج عمل الحكومة والوزارة والخطة الإنمائية للدولة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

واستدرك: مرة أخرى يعجز اللسان ويقف البيان عن تقديم معاني الشكر والعرفان لمقام سموكم الكريم على تفضلكم بهذه الرعاية الابوية الكريمة وحضوركم حفل الافتتاح الذي جعل هذه المناسبة علامة ناصعة تسجل بأحرف مضيئة في مسيرة الخدمات الصحية الحديثة بالكويت ونبتهل الى الله عز وجل ان يحفظ سموكم ويرعاكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاكم ومسعاكم.. بالقيادة الرشيدة.

كما ألقى وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا كلمة فيما: ان فكرة انشاء هذا الصرح الكبير نبعت من رغبة ورؤية لتوفير خدمات متميزة للمواطنين في الكويت تغطي جميع التخصصات العامة والدقيقة وبمنهجية جديدة تعتمد على أحدث الوسائل التقنية وسبل الادارة السليمة لمرفق كبير ومتطور كمستشفى جابر الاحمد.

ومضى رضا مخاطباً سمو الأمير إن ابناءك في وزارة الصحة عكفوا وعملوا جاهدين على تشخيص سبل تطوير العمل في المرافق الطبية في البلاد خاصة في ضوء التوسع الذي تشهده الكويت في انشاء المرافق الصحية حيث سيتضاعف عدد الأسرة في المستشفيات الى اكثر من 16000 سرير خلال السنتين القادمتين، بالإضافة الى الامتداد في انشاء مراكز الرعاية الأولية المصاحب للتوسع العمراني.

مستطردا: ان هذا الامر في حد ذاته يمثل تحديا كبيرا وذلك لايجاد الية سليمة لادارة هذه المرافق المتطورة لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بوضع الخطط التشغيلية من خلال رؤية علمية تعتمد على مزج الخبرات العالمية بالكفاءات المحلية للخروج بإدارة ناجحة لهذه المرافق الضخمة ولتدريب الكوادر الوطنية من خلال هذه الخبرات. وقال رضا: لا يخفى عليكم أن الكويت قد بذلت الكثير في الاستثمار البشري من خلال تطوير نظم التعليم داخل الكويت وابتعاث أبنائها الى أفضل الجامعات العالمية ومنها الطبية والتي تتميز بتقدم ملموس في المستوى الطبي وقد نجحت جهود الدولة في هذا المجال بشكل منقطع النظير وأصبحت الكويت تحتضن عددا كبيرا من الخبرات الوطنية العالمية في مجال الطب.

وزاد: وكما لا يخفى على سموكم ضرورة توفير البنية المناسبة لهذه الكفاءات للعمل بشكل منتج ومرض للجميع سواء لمقدمي الخدمات أو مستقبليها من المواطنين.

واشار رضا إلى ان وزارة الصحة ارتأت بأن تبدأ في اتخاذ الخطوات الجادة في الاستعانة بالخبرات العالمية سواء في ادارة المستشفيات من الناحية الطبية أو المرفقية أو استقدام الاستشاريين العالميين في جميع المجالات لتدريب الكوادر المحلية وسيكون مستشفى جابر الاحمد الصباح من أوائل المستشفيات التي سيتم العمل بها بإذن الله في هذا الاتجاه بالتعاون مع الجهات الداعمة في الدولة لتنفيذ خطة طموحة... نرجوا من الله ان ترى النور قريبا.

واستطرد: ولقد وضعت الوزارة خطة تشغيلية لمستشفى جابر الاحمد بعدة مراحل تبدأ أولاها بأيد كويتية وتضم افتتاح العيادات التحصصية واجنحة الباطنية والجراحة العامة والأطفال والعناية المركزة وقسم الحوادث وأقسام الأشعة والمختبرات وذلك بشكل تدريجي الى ان يتم الوصول الى المراحل التالية خلال اشهر وبمشاركة المشغلين العالميين.

وعاد رضا مخاطبا صاحب السمو قائلا: ان ابناءك في وزراة الصحة يبذلون أقصى جهدهم لتطوير القطاع الصحي وان تشريفك لهم اليوم بافتتاح هذا الصرح انما هو دافع لبذل المزيد من الجهد من أجل هذا الوطن، راجين من الله ان نكون جميعا عند حسن ظن سموكم بنا وأن يوفقنا جميعا للعمل جنودا مخلصين خلف قيادة سموكم الحكيمة.

بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن المستشفى ومرافقه المتنوعة وما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية عبر أقسامه المختلفة للمرضى.

هذا وتم إهداء سموه وسمو ولي العهد هدايا تذكارية بهذه المناسبة.. وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

