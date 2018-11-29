وطن النهار

قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة د. عبدالرحمن المطيري امس: إن مستشفى جابر الذي افتتح اليوم «أمس» الاربعاء برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيكون متاحا لاستقبال المواطنين الاسبوع المقبل.

واضاف المطيري في تصريح لـ «كونا» على هامش افتتاح المستشفى ان افتتاحه يأتي في إطار رؤية الكويت الجديدة وسعي وزارة الصحة الدؤوب لتقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن الكويتي الذي تضعه الوزارة دائما نصب أعينها.

وأوضح انه تم تجهيز المستشفى بأحدث أجهزه الاشعة والمختبرات المتخصصة ويشمل جميع التخصصات العامة والتخصصية كما انه مجهز بغرف عمليات متطورة ويتميز كذلك بمركز الاصابات المتكامل على مستوى الكويت.

وأفاد المطيري بان تشغيل المستشفى سيكون على مراحل على أن تغطي المرحلة الاولى منطقة جنوب السرة وتدريجيا سوف يتم التوسع بالخدمات التي تشمل العيادات الخارجية بالتخصصات العامة كما ستتم تغطية منطقة مبارك الكبير الصحية وبالمرحلة التالية سوف يتم استقطاب الكفاءات العالمية والاستشاريين الزوار لتغطية التخصصات الدقيقة.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور فواز الرفاعي في تصريح مماثل لـ «كونا» حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار الى ان مستشفى جابر يعد أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم وأقيم على مساحة إجمالية تبلغ 720 ألف متر مربع فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمباني 660 ألف متر مسطح.

