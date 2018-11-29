وطن النهار

أكد رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر من الكويت نبدأ والى الكويت ننتهي المحامي يوسف مهلهل الياسين ان هدفنا الاسمى هو غرس مفهوم المعايشة بين اطياف المجتمع الواحد وتعزيز قيم الولاء والوفاء لهذا الوطن ونبذ الطائفية والقبلية.

وقال الياسين في افتتاح المؤتمر اول من امس في مكتبة البابطين ان عقيدتنا الراسخة فيها الحمد والشكر لله ثم للناس ومن هنا اشكر ابناء بلدنا الذين هبوا جميعا صفا واحدا في مواجهة آثار الامطار الغزيرة. وأضاف كم هي سعادة الانسان حينما يرى ثمار ما زرع لا سيما ان كان ذلك في خدمة الكويت واهلها ومجتمعها وفي مستهل الحفل نتوجه الى المولى عزوجل ان يحفظ اميرنا الغالي فهو فخرنا وعزنا وحكيمنا وحكيم العرب وقائد الانسانية، مشيرا الى ان سمو الامير موحِّد الكويتيين على حبه وموحِّد الخليجيين على قلب رجل واحد داعين الله ان يديمه علينا بخير.

ولفت الياسين ان رسالة المؤتمر الوطنية رسالة ان الاباء امتداد للأبناء والتي اجدها متوافقة تماما مع شعار مؤتمرنا الوطني والذي اقتبسناه من ضياء سمو الأمير حيث يقول سموه ان الكويت هي الوطن والوجود والبقاء والاستمرار وعلينا ان نكون قلبا واحدا في السراء والضراء.

وتابع ان هذا المؤتمر يحيي سيرة نخبة من الاباء والاجداد وكوكبة خالدة من ابناء وطننا الحبيب وهذا العام سيكرم المؤتمر مجموعة من الشخصيات وهم قدوتنا. واشار الياسين الى ان المؤتمر يهدف الى غرس مفهوم المعايشة بين اطياف المجتمع الكويتي الواحد وتعزيز قيم الولاء والوفاء لهذا الوطن الغالي ونبذ الطائفية والقبلية.

الدستور

وبدورها قالت مستشارة المؤتمر كوثر الجوعان انها مناسبة عزيزة علينا فنحن من هذه الارض واليها وحين تكون الذكرى السادسة عشرة لهذا المؤتمر التراثي الانساني والوطني وقبل كل شيء نتحدث اليوم عن هويتنا اي دستورنا الذي تنفرد به الكويت عن دساتير العالم بما منحه لانساننا من حقوق وواجبات وحريات نفتخر بها امام العالم في شتى المحافل.

واضافت دستورنا هو دعامة ارضنا وشخصيتنا وهو المناخ العملي الذي يمكننا من التحرر التدريجي من التخلف والجهل واعطاء العقل القدرة على الانطلاق والابداع مبينة ان الدستور هو من اعطانا حرية التعلم والتعليم وألزم الكويتيين به في حدود النظام العام والاداب وبكفالة الدولة وهو من منحنا حرية الرأي وهي من الحريات الاساسية التي ارسى قواعدها ومبادئها.

ولفتت ان من أساءوا للحرية ومن انتهكوا الدستور ملغين وراء ظهورهم القواعد والمبادئ والقيود المشروطة وركبوا موجة خالف تعرف بلا وعي ولا وازع من ضمير وكلنا يعرف ماذا حدث في الآونة الاخيرة من انتهاكات وتجاوزات توقف العقل امام هذه الاحداث وكثرة التساؤلات ايحدث هذا ممن يتوخى به ان يطبقوا القانون والدستور؟ الم يسألوا انفسهم كيف جاءوا الى هذا الصرح الكبير وكيف اوكلت لهم مقدرات ناخبيهم وهم يرونهم يجتزوا الدستور بلا مبالاة.

وبينت انه تأكيدا لما نقول فقد وجه صاحب السمو قبل ايام رسالة واضحة ومهمة الى اعضاءمجلس الامة نقلها عن سموه رئيس مجلس الامة ومفادها ان هناك تعسفا وسوء استخدام لبعض الادوات الدستورية وان مسؤولية الاعضاء هي التصدي لهذا التعسف مؤكدا سموه بأن رسالته الى النواب كونه امير الدولة اولا ورئيس السلطات ثانيا وابا للدستور ثالثا ورابعا هو احد الاعضاء المؤسسين للمجلس التأسيسي.

وأكدت الجوعان ان روح الدستور وقيمه ومفاهيمه قد انعكست على حياتنا كمواطنين بما منحنا من مساحة واسعة من الحرية وضمان المساواة والعدالة باعتبارهما دعامات المجتمع والتعايش والتراحم سيرة وثقى بين ابناء الوطن الواحد.

واضافت انها قصة طويلة من التطور التاريخي والسياسي لوطننا الكويت كان قد انحاها أميرنا الراحل الشيخ عبدالله السالم عندما سأل الحضور اثناء التصديق على الدستور حول ما اذا كان هذا ما يريده الشعب ووقع عليه في اليوم نفسه دون تردد ولهذا وغيره كثير اناشد كل من لم يقرأ الدستور ان يقرأه ويدرسه ويفهم تفاصيله وان يدرك انه شريك في اتخاذ القرارات والقوانين لاننا نريد الاجيال ان تعي جيدا ان الفضل بعد الله هو لدستور بلاده الرصين.

