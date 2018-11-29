وطن النهار

أطلق مشروع «كفو» التابع للديوان الأميري أولى فعالياته لهذا الموسم «كفو الحوار» في مكتبة الكويت الوطنية تحت عنوان «مسيرة نجاح» حيث تم ربط هذه الفعالية بأحد الركائز الأساسية لرؤية كويت جديدة 2035 وهي «الحصول على مكانة دولية متميزة».

وقالت المديرة التنفيذية لمشروع «كفو» د. فاطمة الموسوي في تصريح صحافي إن الهدف من هذه الفعالية التي بدأت يوم السبت الماضي هو استضافة العديد من الكفاءات الكويتية المبدعة الحاصلين على مكانة دولية متميزة في مجالات «مجتمعات كفو» التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لنقل خبراتهم للشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع. وأوضحت انه في الجلسة الحوارية الأولى لـ«كفو الحوار» افتتح الإعلامي بسام الجزاف الحوار حيث تم الحديث عن رؤية «الكويت جديدة» وتوضيح أهدافها المستقبلية للشباب من قبل مرشدي «مجتمعات كفو» د. أحمد نبيل وسندس الفارسي. وذكرت ان «مجتمعات كفو» استضافت مجموعة من الكفاءات المبدعة ومنها «حوار مجتمع الرياضة» الذي استضاف البطل الكويتي زيد الرفاعي أول عربي يتسلق قمة جبل إفرست والبطل محمد بوربيع الحاصل على أكثر من 140 بطولة إقليمية وعالمية للدراجات المائية والبطل محمد جعفر الذي حقق بطولات عالمية في سباقات الموتوكروس.

واشارت الى انه في «حوار مجتمع البيئة» حل كل من د. مشاري المطيري وهو حائز على ذهبية جنيف عن اختراعه تقنية تنقية التربة الملوثة بالنفط الخام والطالب بدر القاضي الحاصل هو ومجموعة من الشباب الكويتي على جائزة إنجاز الكويت عن مشروع تحويل فائض الطعام إلى تربة يمكن استخدامها في الزراعة.

