وطن النهار

حذر مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل، من تأثير الألعاب الالكترونية على حياة ابنائنا الطلاب والطالبات، مشيرا الى ان هناك الكثير من البرامج لها انعكاسات سلبية على النشء، مبينا انها تتسبب في العزوف عن القراءة والمعرفة والاطلاع.

وطالب العبدالجليل في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريم مدارس الاخلاص الاهلية الفائزة بالمركز الاول والمدرسة المتميزة على مستوى الدول العربية في مسابقة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي القراءة لعام 2018 بحضور سفير الامارات رحمة الزعابي، بضرورة استثمار التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع على المتعلمين، داعيا الى اهمية خلق روح المنافسة الشريفة بين القراءتين الالكترونية والورقية.

وشدد على مسؤولية المربين من المعلمين واولياء الامور لتحذير المتعلمين من البرامج المضرة وتشجيعهم وحثهم على القراءة لاكتساب المزيد من المعرفة والثقافة، لافتا الى اهمية ربط المنهج الدراسي بالمكتبات وقراءة الكتب، مع التأكيد على مربي الاجيال بالزام المتعلم بتلخيص ما يقرأ من الكتب.

وقال العبدالجليل في كلمة الحفل: ان علينا جمعيا مسؤولية تجسيد الكلمات المأثورة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقوله: الاهتمام بالشباب امر ينبع من الاسرة في البيت ويمتد الى المدرسة والمجتمع كله، مؤكدا انها مسؤولية كبرى وامانة عظمى بأن نزرع في شبابنا الولاء للوطن ومفاهيم التضحية والايثار وبث روح العمل الخلاق والابداع.

وقال ان فوز الكويت ممثلا بمدارس الاخلاص الاهلية بجائزة المدرسة المتميزة في مشروع تحدي القراءة العربي فوز مستحق وانجاز وطني رفيع ومركز مشرف نعتز به، مشيرا الى التقاء رسالة مكتبة الكويت الوطنية واهدافها ودورها مع نتائج المحصلة المشرفة للكويت في مسابقة تحدي القراءة العربي.

ولفت الى ان المكتبة تعمل جاهدة لتشجيع القراءة وغرسها في نفوس وعقول الطلبة من مرحلة الطفولة لينشأوا على حب القراءة وشغف المطالعة وكسب المعرفة والبحث الدؤوب عن الكتب والتعليق بزيادة المكتبات التي تمثل اهم المصادر المكملة والرديفة لطلب العلم واثراء الثقافة العامة.

واوضح ان فوز مدرسة الاخلاص يعني تبوؤ مركز الصدارة والجدارة الكويتية في المنافسة القرائية العربية ويعني مدى ما وصل اليه الطلاب في مستوى التحصيل العالمي وكثافة القراءة والاقبال عليها الامر الذي يبشر بجيل جديد واعد في الحرص على القراءة.

ودعا العبدالجليل الطلبة الى الاستمرار في طلب العلم والبحث عن المعرفة لاهمية القراءة في تفتيح الاذهان وتنوير البصيرة وتهذيب السلوك والارتقاء بالاخلاق وادراك ما يدور حولنا من احداث.

من جهته، اكد مدير الادارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية عبدالعزيز الكندري، ان فوز مدرسة الاخلاص الكويتية بجائزة المدرسة المتميزة ضمن مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2018، والتي اقيمت في دبي يعد انجازا تربويا جديدا يضاف الى انجازات الكويت على المستوى الدولي، مشيرا الى ان هذا الانجاز يعكس مستوى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به المؤسسات التعليمية الخاصة.

واشار الكندري ان ادارة التعليم الخاص وبدعم ورعاية واهتمام من قبل الوكيل المساعد للتعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة قدمت دعمها المتواصل لجميع المدارس الخاصة ومنها ادارة مدرسة الاخلاص حتى تحقق هذه النتيجة التي ساهمت برفع اسم الكويت من بين 52 الف مدرسة على مستوى الوطن العربي شاركت بهذه المسابقة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لمكتبة الكويت الوطنية على هذا التكريم المميز، منوها الى ان ذلك يدل على ان الارتقاء بالتعليم شراكة مجتمعية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمدارس الاخلاص المهندس محمد الصايغ، ان القراءة ليست تحديا بمقدار ما يظهر اجيالنا شامخين وبمقدار ما ننشد الثوابت الوطنية في عالم اتخذ من التغيير قسماته.

واشار الصايغ الى ان سعادتهم هي بالوقوف باسم الكويت بين العطاء بقدم راسخة في مسابقة تحدي القراءة حاصدين المركز الاول، موضحا ان تحدي الارادة في التصور وتحقيق الرغبة في الرؤى وترسيخ الشوق في الفعل.

وأكد اهمية ماتحقق وانعكاسته على المجتمع ثقافيا، لافتا الى ان حصول مدرسة الاخلاص على اللقب من بين 52 الف مدرسة يمثلون 44 دولة هو واجب وطني تجاه الكويت وجزء بسيط من حق عظيم لهذا البلد والشعب المعطاء لبيان مدى قدرة اهل الكويت في المحافل العربية والعالمية.

وأضاف: ان القراءة هي اعلى مرتبة للتقدم والرقي والتي اثبت اهل الكويت انهم على قدر هذا الاستحقاق وهذا الانجاز الثقافي المتميز، مؤكدا اهمية مشروع تحدي القراءة في احياء عادة القراءة في نفوس ليس الابناء فقط وانما لدى الاسر بجميع افرادها ومن ثم المجتمع ككل لجعل القراءة عادة وليست هواية.

