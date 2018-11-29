وطن النهار

أقامت اللجنة التطوعية لاستكمال التراث الوطني حفل عشاء بمناسبة الاصدار الاول لها من سلسلة كتاب اضاءات تاريخية لشخصيات كويتية مساء اول امس في قاعة الدانة في فندق هوليدي ان السالمية بحضور اعضاء اللجنة وعلى رأسهم السيد جواد بوخمسين وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والمهتمين بالشأن التاريخي، وبدأ المشروع من خلال فكرة تبناها السيد جواد بوخمسين لتأليف الكتاب كبادرة وطنية مميزة لتسليط الضوء على شخصيات كويتية لم يسلط عليها الضوء من قبل من خلال ابراز دورهم في شتى المجالات.

توثيق تاريخي

من جانبه، قال رجل الاعمال السيد جواد بوخمسين في كلمة القاها خلال الحفل: يسعدني هذا اليوم وفي هذه اللحظات القيمة ان نرى نتيجة الجهود الوطنية التي قام بها ابناء الكويت المحبين في توثيق تاريخ رجالات الكويت الافاضل، فقد قال الله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون).

يسعدني ويسعد اخواني اعضاء اللجنة التطوعية لاستكمال التراث الوطني ان نرحب بكم في هذا الحفل اجمل ترحيب لنحتفل جميعا باصدار الانجاز الاول من سلسلة اصدارات اضاءات تاريخية لشخصيات كويتية في صورة مجلدين يمثلان سجلا تاريخيا لشخصيات لها بصمتها الوطنية في تاريخ بلدنا الحبيب الكويت ليستكمل هذا الاصدار الجهود المعنية في توثيق الاحداث التي اسهمت في بناء هذا الوطن العزيز، ونتقدم بالشكر والامتنان للجميع خصوصا العوائل وشخوصها الكرام الذين تكبدوا العناء والوقت وكانوا اليد اليمنى والمنهل الذي امد اللجنة بالمعلومات والوثائق ليتحملوا الامل بان يتعاون معنا الاخوان الافاضل الآخرون ممن لديهم معلومات ووثائق لشخصيات تاريخية ذي صلة بالامر وذلك للاستمرار بانجاز الاصدارات التالية ويشاركوننا بالوفاء للوطن الغالي بحفظ تاريخه العريق وتسليط الضوء على رموز وطنية تاريخية حالت الظروف دون ذكرهم للاجيال اللاحقة.

ترسيخ الوحدة الوطنية

وتابع بوخمسين: لقد تنادى اخوانكم لتشكيل مجموعة عمل تسعى لهذا الغرض الوطني في تاريخ 24/4/2014 لتبلور الفكرة والعمل عليها ووضعت اللجنة التطوعية لها شعارها المسجل لدى الجهات الرسمية المعنية لتبدأ بوضع منهجية تقوم على ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية حيث اجتمعوا في ديوان بوخمسين وكان مقراً لاجتماع الإخوة الذين لبوا الدعوة وتجاوبوا مع هذا الهدف الوطني.

وقال بوخمسين: وفي هذا الصدد اسمحوا لي ان اشيد بالاخوة زملائي أعضاء اللجنة ولا يفوتني ان اتقدم بالشكر والتقدير للدكتور محمد ابراهيم الحبيب الذي عينته اللجنة للمتابعة والكتابة وطباعة الكتاب في لبنان وجلبه للكويت، وختاما نؤكد مرة اخرى على جميع من قام بامداد القائمين بالاعداد للكتاب بالوثائق والمعلومات المتوفرة لديهم عن الشخصيات الكويتية التي ساهمت في تاريخ الكويت في جميع المجالات ما سيساعد في تجهيز واصدار الجزء الثالث والرابع والاستمرار في مسيرة العطاء والتدوين التاريخي بدعم من مبرة بوخمسين ويوفقنا جميعا للعمل تحت ظل سمو صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد.

الهوية الوطنية

ومن جانبه، قال الوزير السابق وعضو اللجنة التطوعية لاستكمال التراث الوطني الدكتور عبدالهادي الصالح رجال المال والاقتصاد يدعمون العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية واحدها مشروعنا التوثيقي ونماذج اخرى مثل جائزة الابن البار وغيرها موجها دعوته لرجال الاعمال لدعم واستثمار اموالهم في مثل هذه الجوانب الوطنية بالاضافة الى وجود الخبرات المتنوعة في الجوانب البحثية والعلمية والوطنية وغيرها وهي ما اجتمعت فعلا في اللجنة المشكلة لاستكمال التراث الوطني مؤكدا ان اللجنة لا تحمل اي عنوان فئوي أو طائفي او سياسي انما تحمل الهوية الوطنية فقط.

وأضاف الصالح: اخذنا وقتاً طويلاً في وضع المنهجية منذ بداية عملنا في 2014 وكنا بحاجة الى استنتاج المعلومات ودراسة الوثائق التاريخية وقد وجدنا ان بعض العوائل لديها مخزون ثمين من الوثائق التي لم تنشر لظروف ما وتم الاجتماع مع اصحابها واجراء مقابلات لبحثها معهم.

واعلن الصالح ان اللجنة مستعدة لاستقبال اي شخص يجد في نفسه القدرة على الكتابة والاستنباط في المجال التاريخي وعليه التقدم للجنة بحيث يستطيع العمل في الاصدارات القادمة، مشيرا الى ان اللجنة بصدد التحضير للجزء الثالث والرابع قريبا ان شاء الله.

جهد كبير وتاريخي للجنة منذ 2014

بدأت اللجنة التطوعية لاستكمال التراث الوطني أول اجتماعاتها في العام 2014 بعضوية كل من السيد جواد بوخمسين وعبدالوهاب الوزان والدكتور عبدالهادي الصالح والدكتور فاضل صفر والدكتور حيدر الجمعة والباحث التاريخي محمد عبدالهادي جمال والمرحوم رضا الفيلي، حيث تشكلت اللجنة واضعة مصلحة الكويت نصب اعينها وقاموا بتسجيل اسماء الشخصيات البارزة التي سيتم البحث عن مسيرتها وتوثيقها ومن ثم تم اختيار الكاتب الدكتور محمد ابراهيم الحبيب لتوليته امر الكتابة والنشر وتم التواصل مع الاسر الكريمة للحصول على الوثائق والكتب والصور اللازمة للكتاب وقامت اللجنة بتوفير جميع الاجهزة والمستلزمات لاتمام العمل وينجح المشروع. شخصيات كثيرة دعمت هذا الكتاب بطرق مختلفة اما من خلال المعلومة او النصيحة او التوجيه الادبي حتى ظهر بصورته المتقنة، وكان هناك دعم مادي من السيد جواد بوخمسين والسيد عبدالوهاب الوزان.