وطن النهار

رفعت جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس لعدم توافر النصاب. وكان رئيس مجلس الأمة بالانابة د. عودة الرويعي افتتح الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والغائبين.

وانتقل المجلس لبند طلبات رفع الحصانة عن النواب.

أحمد الفضل ومحمد هايف وخالد الشطي

حماد: كتاب الحصانة بالنائب محمد هايف وصل في شهر 6 والآن نحن في شهر 11 فأرجو من المقرر توضيح الأمر.

هايف: أرجو سحب التقرير لأن الحصانة ترفع تلقائيا.

الرئيس الرويعي: الحصانة مرفوعة تلقائيا ولن يناقش التقرير.

الرومي: الحصانة موضوعها مهم ولا يملكها العضو وانما هي حق للمجلس وعلى النيابة ووزارة العدل والمجلس أن يراعيها، ومع تقديرنا للنائب هايف فهذا الموضوع مهم فالحصانة لابد ان تسقط ويروح للقضاء.

عاشور: بما أن الحصانة مرفوعة بخصوص النائب محمد هايف فأكتفي بالحديث.

الدلال: بخصوص حصانة أحمد الفضل أستغرب موقف اللجنة التشريعية وقولها بتوافر الكيدية في هذه القضية فهو لم يتحدث في القاعة وانما في المركز الاعلامي وأهان وسب اعضاء جمعية الشفافية بألفاظ تهين كرامتهم وسمعتهم ثم تأتي اللجنة وتقول توافرت الكيدية. والمواطنون لم يتمكنوا من اللجوء الى القضاء رغم انه وضع هذا الكلام في تغريدة له، نعم العضو مر فيما يبديه من أفكار داخل القاعة، لكن نرفض وصفهم بالخيانة ووضعهم بزاوية معينة من السباب والشتم بينما أعضاء اللجنة يقولون بالاجماع ان الشكوى كيدية.

أرجو أن تراجع اللجنة موقفها فالموقف خطير والكيدية غير متوافرة.

الدمخي: النائب خالد الشطي ذكر اسماء مواطنين بالاسم كما أن اللجنة لم تذكر الاسماء التي ذكرها الفضل، ثم ان كلمة داعشي خطيرة جداً والأخ عبدالرحمن النصار لديه تغريدات كثيرة ضد الدواعش، وحتى كلمة كل شيعي رافضي هذا كلام خطير فلنحذر من هذه الكلمات. الحمد الله نحن مجتمع متسامح ولا نكفر الآخر.

الشاهين: الشكلية في غاية الأهمية في اللجنة التشريعية وفي الشكوى بين الزميلين عاشور وهايف كنت أتوقع أن تكون هناك جهود للصلح بين الزميلين من قبل الرئاسة، فالزميل الفضل تكلم عن جمعية خارج قاعة عبدالله السالم ولذلك يجب تمكين جمعية الشفافية من الرد، كما أن تقرير اللجنة التشريعية غير متوازن، فهناك 40 صفحة كلها تغريدات النصار الذي قدم شكوى علي الشطي.

الشطي: أنا أطلب من النواب رفع الحصانة الآن، هناك شخص اسمه عبدالرحمن نصار الشمري غرد بأن الحسينيات منابر الشرك، ولا احذر من داعش. والا الدستور ينقض اسلام قائلها. ونتمنى من المجاهدين قتل كل نصيري، ودول الخليج تمنع التبرعات لداعش وعلى من يريد التبرع لهم يأتوا الى الكويت، لو كانت فوضى في الكويت لأخرجنا أحشاءهم. كل هذه تغريدات له. وسألت وزير الداخلية عن الاجراء مع هذا الشخص.

أنا عبدالرحمن النصار شغلي معاه بره الكويت. ولكن أنا أقول هناك تعسف من النيابة العامة.

أنا أطلب رفع الحصانة حتى استطيع رفع دعوى قضائية في أميركا ضد النائب العام وعبدالرحمن النصار وفق قانون باتريون.

هايف: من أخطر الأمور الفجور بالخصومة وأن تأتي بتغريدات تخالف فكر الرجل ولايوجد في حسابه الرسمي الا محاربة داعش ويطلب عدم التبرع لداعش وقال إن كل من تبرع لداعش يتحمل جرائمها لأن حرمة الدم يعلمها كل أحد بالضرورة. وغيرها الكثير، أما الشطي فانتقى تغريدات لا يعرف صحتها، الخصومة الصحيحة تكن في المحكمة وليس هناك. وما ذكره الشطي تدليس وخلاف للواقع.

الحميدي السبيعي: أنا كنت رئيس اللجنة التشريعية وتعتبر الحصانة مرفوعة بعد مرور شهر وهذا نص في الدستور مادة 111 وفي اللائحة ولذلك فالحصانة مرفوعة تلقائيا عن الأخ محمد هايف.

الرئيس عودة الرويعي بالانابة: لايوجد نصاب للتصويت على رفع الحصانة.

الرومي: انا اعرف النصوص الدستورية ولست بحاجة الى تذكيري بها أنا حريص على الحصانة كحق للمجلس وليس للعضو. نحن نتعامل مع وزارات ومجلس.

كان المفروض أن وزير العدل لا يرسل الطلب نهائيا لأن الحصانة مرفوعة فلا يلقي التبعات على المجلس.

الدمخي: صار هجوم من الشطي على النائب العام وهذا اتهام لسلطة قضائية ومرفوض أن يتم ذلك ولا نسمح فيه.

الشطي: انت آخر واحد يدافع عن النائب العام وانت مو كفو تتكلم هذا الكلام. انت تبي تدافع عن داعش بس مو عارف. انت دست على الأحكام القضائية.

السبيعي: أخ عبدالله حنا كذلك نعرف القانون ما يجوز هذا اللي تقوله.

الدمخي: هذه قلة أدب المفروض ما تسمحوا له الأخ الرئيس.

الشطي: انت تدافع عن الارهاب اقعد بس اقعد.

وتم رفع الجلسة نهائيا لعدم اكتمال النصاب.

