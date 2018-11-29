وطن النهار

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس الأول ان آخر موعد لتلقي طلبات التعويضات من متضرري الامطار الغزيرة 6 ديسمبر المقبل وذلك للاسراع في رفع المعاناة عنهم.

وأوضحت الصبيح في تصريح لتلفزيون الكويت عقب اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الامطار والسيول أن اللجنة حددت هذا اليوم ليتسنى لها دراسة الطلبات والقيام بتقديم الاصلاحات، مضيفة أن اللجنة اتفقت على تنظيف واصلاح السيارات المتضررة وارجاعها الى حالتها الجيدة بالتنسيق مع وكالة السيارة المتضررة نفسها.

وذكرت الصبيح أنه في اليوم الثالث من استقبال طلبات التعويضات تم استقبال نحو 1400 مراجع بينهم 350 تم استكمال بياناتهم مشيرة الى أنه سيتم لاحقا الاعلان عن تعويضات المتضررين من الشركات أو المزارع أو الجواخير.

