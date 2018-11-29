وطن النهار

وسط إشادة كبيرة بحسن الاستقبال وحلاوة الترحيب والشعور بالارتياح لما لقوه في الكويت عبر معظم المشاركين في تمارين لؤلؤة الغرب المقامة بين الجيش الكويتي والجيش الفرنسي والتي تأتي كل 4 سنوات ضمن اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في عام 1992 وبهذه المناسبة أقامت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدوبوي حفل استقبال على شرف المشاركين مساء اول من امس بمقر إقامتها.

وكشفت في تصريح خاص لـ «النهار» عن الزيارة المرتقبة لوزيرة الدفاع في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر والتي تعد أول زيارة للوزيرة الفرنسية إلى الكويت منذ توليها حقيبة الدفاع في بلدها.

وأوضحت السفيرة الفرنسية أن ما يتردد أن بلادها تعيش ربيعا فرنسيا على غرار الربيع العربي غير صحيح، وقالت من المهم جدا أن اتحدث في هذا الموضوع الذي أخذ منحنى غير منحاه وأهدافه وانا اعلم ان جميع الكويتيين كانوا مرتبكين بعدما رأوا الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات يوم السبت الماضي للاحتجاجات التي حدثت في جادة الشانزليزيه وما أود قوله انه لابد من وضع الامور ضمن اطارها الحقيقي وما عرض لا يعبر عما حدث ولم يكن منصفا لما حدث من احتجاجات قام بها فرنسيون ليعبروا عن رفضهم لقرار الرئيس للضرائب الجديد على الوقود.

وأشارت إلى أن السبت الأول للاحتجاجات شهد احتجاجا لـ 300 الف شخص من جميع أنحاء فرنسا والذي خرجوا للتعبير عن رأيهم والسبت الثاني شهد زيادة من الاحتجاجات حيث وصل الـ 100 الف محتج أي بزيادة 3 مرات عن الاسبوع الاول.

وأضافت أن الاحتجاجات شهدت بعض الصدامات وهذا أمر صحيح لكن هناك جماعات متطرفة ومنظمة جاءت بأجندة معينة وبأفكار لا تمثل ولا تمت بصلة لمطالب المحتجين.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على احتجاجات ما يوصف بـ«السترات الصفراء»، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه عن حوار مجتمعي شامل لتوضيح أهمية الانتقال البيئي. كما أشار ماكرون إلى «ضريبة أكثر ليونة»، يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر لتتجاوب مع تغيرات أسعار النفط العالمية.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تفهمه «لحالة الغضب» لدى الفرنسيين، مشددا في الوقت نفسه على أنه «لن يتنازل في مواجهة الذين يهدفون للتخريب».

وتابعت السفيرة الفرنسية قائلة ان الرئيس ماكرون أعلن في خطاب إنشاء مجلس أعلى للمناخ، مشيرا إلى أن فرنسا لم تقم إلا بالقليل في مواجهة التغير المناخي وأن الأجيال القادمة سيتحملون عبئا بيئيا.

كما شدد ماكرون على أن إحداث التغيير لن يتم إلا من خلال الالتزام بالمسؤوليات وما تم التعهد به خلال الحملة الانتقالية، مشيرا إلى أن ضريبة الكربون تم اعتمادها عام 2009 و2014 و2015. مؤكدة أن بلادها ملتزمة امام العالم باتفاقية الحد من الانبعاث الحراري وتنفيذ ما جاء في قمة باريس الاحتباس الحراري مشيرة إلى أن الكويت تدعم هذا التوجه الفرنسي.

وأشارت إلى أن فرنسا تعمل مع الجميع ومنها الكويت من أجل الحد من الانبعاث الحراري،

واوضحت ان عدداً من الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة ولا تمت للواقع بشيء وبعضها تعود لجرحى احتجاجات بلد أوروبي آخر حدثت منذ سنتين.

وقالت هذا ما أدهشني في الحقيقة وهذا ما اريد أن أوضحه لاصدقائنا هنا في الكويت وهذه أخبار خاطئة ومجرد إشاعات، مؤكدة أن بلادها تبقى بلد يستقبل جميع مرتاديها من الأجانب الذين يريدون زيارتها سواء في باريس أو في الغرب أو الشرق أو الجنوب أو الشمال أو الوسط وهي ترحب دائما بالسياح.

ولفتت إلى أن هذه الاحدات كانت محدودة واستغلها البعض لتشويه صورة فرنسا وتشويه مطالب المحتجين الذين جاؤوا للتعبير عن رأيهم في قرار الرئيس وهذا لا يوضح الحقيقة وانا متأكدة ان أصدقاءنا في الكويت سيفتحون عيونهم لأن ما يعرض لا يمت بصلة إلى الحقيقة والواقع لإحداث السبت الماضي.

وحول نشاطات السفارة خلال الفترة الماضية والتي كانت حافلة وأهمها تمارين لؤلؤة الغرب قالت السفير الفرنسية ماري ماسدوبوي اعتقد ان تمارين لؤلؤة الخليج لعام 2018 ستظل محفورة في التاريخ وتبقى مميزة وذلك بمشاركة 1000 جندي وبمعدات عسكرية فرنسية متنوعة قررت فرنسا المشاركة بها في هذه التمارين.

واضافت ان الترابط والأجواء التي سبقت التمارين وأثنائها تعد استثنائية وهذا ما سمعته من الجميع من الجانب الفرنسي «..» من رئيس التمارين ومن المشاركين في التمارين واعتقد انها ستبقى تاريخيا مميزة وتعبر بشكل جيد عن العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا وتبقى في الذاكرة،

وهي جزء من العديد من النشاطات التي قامت بها السفارة في الآونة الأخيرة سواء ثقافية أو اقتصادية أو سياسية وعسكرية وانا اعيش يوميا رغبة كويتية ملاحظة في تعزيز هذا التعاون الجيد بين بلدينا من أجل الارتقاء اكثر بمستوى علاقاتنا التي هي اصلا علاقات جيدة ومتميزة بجميع المقاييس لاننا نتقاسم مبادئ وقيم مشتركة.

وحول ما أكسبته هذه التمارين من تجارب لها قالت كان لدي الحظ بأن اعمل في دول الوضع فيها صعب وهذا اكسبني خبرة وطابعا خاصا وأصبح لدي مزيج من التعاون والخبرات في مجالات متعددة وكان لي الحظ أن تكون لدي علاقة جيدة مع عدد من الدول التي عملت بها وهي منبثقة من علاقات فرنسا الجيدة معها لكن ما شهدته في تمارين لؤلؤة الخليج نادرا ما يمكنني رؤيته بهذه الطريقة وقد اكسبني خبرة جديدة وهذا عزز العلاقة بين بلدينا والتي هي اصلا علاقة جيدة جدا والتمارين كانت على مستوى عال من المهنية.

وحول الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الدفاع الفرنسية إلى الكويت في الـ 4 من شهر ديسمبر المقبل قالت أن الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الدفاع فلورونس بارلي مهمة جدا وسوف تلتقي بالقيادة السياسة في البلد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وكذلك الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وهذه الزيارة تأتي ترجمة لعلاقتنا الاستراتيجية وتهدف إلى تطوير والنهوض بالتعاون والتبادل الإنساني حيث أن فرنسا تؤطر عددا مهما جدا من الضباط الكويتيين والجيش الكويتي الذي يحتاج إلى معدات ونحن مسرورون بهذا التعاون لاننا نتقاسم مع بعضنا البعض الرؤى السياسية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وهذا التعاون والتفاهم السياسي يترجم عبر تحاليل مشتركة وتفاهمات مشتركة سواء في المنطقة أو في العالم.

ومن جهته وصف المستشار السياسي بتمارين لؤلؤة الغرب 2018 فابيان ليمونيير التمارين بالتاريخية حيث تجرى كل 4 سنوات مع الجانب الكويتي والتي قال أنها تسمح برؤية عدد من الضباط الجدد والقادة كذلك في جيشي البلدين وهذا ضمن الاتفاقية الدفاعية بين الكويت وفرنسا، لافتا الى أن فرنسا لديها مع شركاء آخرين تمارين اخرى ولكن هذه التمارين تاريخية وذلك لاننا نتقاسم خبراتنا والاهم اننا نعمل مع شركائنا الكويتيين في جميع المجالات العسكرية.

وأوضح في تصريح خاص لـ «النهار» أن تمارين لؤلؤة الغرب قصيرة جدا وهو أمر شاق بالنسبة لنا والجانب الكويتي لكنها مهمة ومفيدة ومهمة.

واشاد بحفاوة الاستقبال الذي وصفه بالممتاز جدا، مشددا على التعاون بين جيشي البلدين في المجالين التقني والإنساني، مشيرا الى ان التجربة إثراء لخبراتنا الثنائية في مجال التدريب كما ان الهدف من هذه التمارين هو الاثراء الإنساني.

وأشار إلى أنه أول مرة يزور فيها الكويت ولكنه زار دول خليجية أخرى

اضاف من خلال هذه التجربة أحسبها جميعا اننا أثقلنا بثقافة كبيرة خصوصا أن فرنسا تشارك بـ 1000 جندي 90 في المئة منهم أتوا من القاعدة العسكرية الفرنسية بالإمارات و10 في المئة البقية أتوا من فرنسا واعتقد ان معظمهم على دراية كبيرة بالمنطقة وهي مشاركة للمعرفة فيما بين المشاركين في التمارين.

