وطن النهار

كشف العميد البحري ديديه مالتير قائد القوات الفرنسية المشاركة في المحيط الهندي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عن زيارة لوزير دفاع بلده إلى الكويت يوم الرابع من ديسمبر المقبل.

وقال مالتير في حوار مع «النهار» أثناء زيارته إلى الكويت في إطار مشاركة قوات بلاده في مناورات لؤلؤة الغرب: إن التعاون الدفاعي مع الكويت جيد جيدا، مشيدا بمستوى الاستقبال والترحيب من قبل المسؤولين في الكويت.

وأكد أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية إلى الكويت مهمة جدا لما تمر به المنطقة من تهديدات مبنياً على استعداد الجيش الكويتي لحدوث أي طارئ أو تهديد خارجي.

وتحدث عن ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران والتزام بلاده بهذا الاتفاق، فضلا عن مساهمتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وفيما يلي اهم تفاصيل اللقاء:

جئتم من الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في تمرينات لؤلؤة الخليج.. فما هي مساهمات القاعدة الفرنسية في دولة الإمارات بهذه التمارين؟

فعلا لدينا مشروع القوات العسكرية الفرنسية في القاعدة الفرنسية بدولة الإمارات حيث أن فرنسا لديها قاعدة بحرية هناك فضلا عن مشاركة بعض عناصرها في تمارين لؤلؤة الغرب المقامة بالكويت.

زيارة مرتقبة لوزيرة الدفاع متى ستتم هذه الزيارة؟

نعم الكويت بلد مهم لفرنسا ولدينا اتفاقيات تعاون فيما بيننا وتعد من أقدم الاتفاقيات الموقعة مع دول المنطقة وزيارة وزيرة الدفاع إلى الكويت يوم 4 ديسمبر تأتي لتعزيز هذا التعاون ولأهمية العلاقات التي تربطنا بالكويت وأرى أن هذه الزيارة مهمة في هذا التوقيت حيث أن المنطقة تمر بظروف صعبة واعتقد ان الزيارة ستكون ناجحة في المباحثات التي ستجريها الوزيرة.

الكويت وفرنسا تتمتعان بعلاقات قوية وقديمة في المجال العسكري كيف تقيمون تمارين لؤلؤة الغرب؟

نعم أن علاقة الكويت بفرنسا تتعدى العلاقات العسكرية الجيدة بل هي علاقات استراتيجية واتفاقية التعاون في المجال الدفاعي بين بلدينا تاريخية حيث وقعت في 1992 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي واتفق على انه كل 4 سنوات تقوم بمثل هذه المناورات أو التمارين من أجل تعزيز تعاون في المجال الدفاع وابقاء الجيش الكويتي بجهوزيته وعلى اتم استعداد في حال إذا ما تلقت الكويت أي إخطار أو تهديدات خارجية.

وبالنسبة لتمارين هذا العام فأول مرة في تاريخ تواجدها في منطقة الخليج نجد مشاركة لـ «145» مركبة فرنسية من أصناف متعددة وأكثر من 1000 جندي وضابط فرنسي ومشاركة طائرات الرافال وكذلك بمشاركة فرقاطة واعتقد اننا لم نشارك بهذا الحجم من المعدات في أي مناورات في المنطقة في الـ 15 سنة الماضية، واريد ان اؤكد أنها المرة الأولى التي تشارك فيها قوات فرنسية بهذا الحجم في تمارين لؤلؤة الغرب تحسبا لاي خطر أجنبي.

الجيش الكويتي

المنطقة ساخنة وهناك تهديدات وتحديات كبيرة كيف ترون جهوزية الجيش الكويتي لمواجهة أي خطر أو تهديد؟

ما تريدين أن أقوله وبكل وضوح أن الجيش الكويتي لديه معدات عسكرية مهمة ومتطورة وكذلك البحرية الكويتية تتطور بشكل ملحوظ ومن خلال التمارين التي أجريت ولاتزال مع الجانب الكويتي نرى أن هذا الأمر مهم جدا ومن المهم أيضا الاستمرار في هذا التعاون الاستراتيجي.

لأنك تحدثت في بداية الحديث عن مشاركة الرافال والكويت اشترت طائرات الكاراكال فهل هناك توجه كويتي لاستخدام الرافال الفرنسية؟

نشارك بـ 3 طائرات رافال خلال هذه التمارين والكويت اشترت 18 هليكوبتر من طراز كاراكال الفرنسية، والرافال تستخدم في العراق وفي مواجهة التهديدات الإرهابية والاهم أن تكون لدى الضباط القدرة على فهم عمل كل قطعة مشاركة وان 500 ضابط كويتي دربوا في فرنسا بما فيها البحرية وهذا أمر مهم للتحضير للمستقبل سواء للتحضير المعنوي أو المادي سواء لمعدات فرنسية أو أميركية أو بريطانية والاهم في ذلك أن يكون لدى المشاركين فهم ومشاركة على الطبيعة لمعدات حقيقية لكي يكونوا جاهزين لمواجهة أي تهديد للكويت.

هل هناك تهديدات حقيقية ملموسة في المنطقة؟

دعيني أكون صريحا أنا استلمت القيادة منذ 3 أشهر فقط في القاعدة الفرنسية بأبوظبي ولا يمكنني أن أكون على يقين ولكن أؤكد أنها منطقة استراتيجية والوضع هش وغير متزن وفرنسا متحركة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وماضون فيه بالعراق، خصوصا تهديدات داعش التي انحصر عملها وليس لديها الآن القدرة على الاقتراب من عمليات خارجية كما فعلت في عام 2015 لكن داعش لا تزال موجودة.

ولذلك المعركة لم تنته بعد ولذلك نحن متواجدون كما أننا نحارب ضد تهديدات القاعدة وهذا دافع مهم لمواجهة الإرهاب الذي عانت منه فرنسا في عام 2015 و2016 واتخاذ الرئيس القرار للمواجهة.

وفي 2019 ستواصل هذه العمليات مادام لا توجد قوات عراقية خاصة لمواجهة الإرهاب ولا ادخل في التفاصيل ولكن لدينا اتفاقات دفاعية مع الإمارات والكويت وقطر ولذلك فرنسا لديها منافع استراتيجية وليس فقط عسكرية.

دور الوسيط

لكن فرنسا أيضا لديها علاقات استراتيجية مع إيران وتدعم الاتفاق النووي فهل تستطيع فرنسا أن تلعب دور الوسيط بين إيران وبقية دول المنطقة؟

اعتقد اننا ندعم الاتفاق النووي حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية ونرى من المهم أن تبقى إيران ضمن الاتفاق الذي يبقي إيران تحت السيطرة ولابد ألا تخرج عنه ولست خبيرا في المجال الدبلوماسي لكن فرنسا تلعب دورا مهما ونحن نبحث عن الأمن والسلم الدولي، خصوصا السلم في هذه المنطقة والرئيس الفرنسي كان واضحا في أن تبذل الجهود من أجل الإبقاء على هذا الاتفاق وهذا يضمن عدم الدخول في أمور قد تكون غير صحية للمنطقة.

هل تتخوفون مما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بعد حجز 3 سفن أوكرانية من قبل روسيا وهل هذا سيشعل المنطقة؟

انا رجل ميداني عسكري وأتحدث وفق مسؤولياتي والوضع معقد جدا والاهم أن العلاقة بين مختلف الدول لابد تكون في دائرة التواصل وتبادل الرؤى وهذه أمور حساسة جدا ولا يمكنني الحديث في التفاصيل ولكن الدور الدبلوماسي مهم جدا في حلحلة الإشكالات فقبل أي مواجهة عسكرية لابد من بذل الجهود الدبلوماسية وانا على يقين أن الدبلوماسية الفرنسية تقوم بجهود مهمة، خصوصا في المنطقة سواء في العراق وسورية أو في اليمن ونتمنى أن تنجح الجهود الأممية وإنهاء هذه الأزمة التي راح ضحيتها مواطنون ابرياء وعزل وهذا غير مقبول، ونحن كعضو في مجلس الأمن نعمل ضمن مسؤولياتنا وصوتها مسموع ونعمل مع شركائنا الأوروبيين بخصوص الملف الإيراني ومن المهم أن نبقي على هذا الاتفاق الذي يسمح بهدوء للمنطقة.

الحكمة

هل نحن الآن بحاجة إلى أصوات الحكمة؟

نعم هذه حقيقة واعتقد نحن نعيش مرحلة صعبة جداً ولن نخرج من التهديدات الإرهابية التي لا تزال تضرب هنا وهناك والعمليات لاتزال مستمرة في العراق وسورية وأفريقيا حيث تتواجد 4000 عنصر من الجيش الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء لدعم دول مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد لمحاربة القاعدة ومن أجل أن تجد هذه الدول استقرارها وتحافظ عليه، فنحن نعيش مرحلة صعبة وانا فخور بأنني انتمي إلى الجيش الفرنسي ومهمته الأساسية إحلال السلم الدولي أكثر صرامة وقوة مما نعيشه الآن.

بعد هذه التمارين وباستخدامكم لمعدات فرنسية حديثة بإمكان إيران عقد اتفاقيات لشراء معدات عسكرية فرنسية؟

انا قائد عسكري وليس لدي الصلاحيات لابرام اي اتفاقيات ولكني أرى أنه من المهم الاستمرار في مثل هذا التعاون وتدريب الضباط سواء في البحرية أو المجال البري أو الطيران ونتقاسم ثقافتنا في هذا المجال وتبادل الخبرات المعروفة عبر العالم.

