مال وأعمال

أعلنت هيئة اسواق المال عن انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير بورصة الكويت قبل نهاية 2019 وذلك من خلال طرح منتجات استثمارية جديدة على دفعتين بحيث تبدأ اختبارات الدفعة الأولى فى 2 يناير 2019 على ان يتم الانتهاء من تلك الاختبارات فى 3 فبراير 2019 واذا تمت بنجاح ولم يكن هناك اى عقبات ستظهر المنتجات الجديدة فى مارس 2019، في حين تنطلق اختبارات الدفعة الثانية فى 26 مايو 2019 ومن المتوقع الانتهاء منها فى 26 سبتمبر 2019.

و قال رئيس قطاع الاسواق فى هيئة اسواق المال مثنى الصالح: ان الدفعة الاولى ستشهد انطلاق العديد من المنتجات والمبادرات الجديدة وتتمثل فى الاستخدام الشامل لإقراض واقتراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف مشروطاً بتطبيق اقتراض الأسهم، وكذلك تحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق Off-Market Trades، بالاضافة الى استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، وسيتم التداول فيها على سعر الإغلاق، كما سيتم استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS.

واضاف الصالح خلال المؤتمر الصحافى الذى نظمته هيئة اسواق المال بمشاركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة ان الدفعة الثانية ستضم المبادرات التي تحتاج وقتا مناسبا للإعداد والتأكد من جهوزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، لاسيما أن إعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة يسهم في التطبيق السليم لها نظرا لطبيعة متغيراتها خاصة ما يتعلق منها بالوسيط المقابل المركزي CCP والعمل بنموذج الوسيط المؤهل.

واشار الصالح الى ان اختبارات السوق الموسعة للدفعة الثانية ستبدأ فى 26 مايو 2019 ومن المتوقع الانتهاء منها فى 26 سبتمبر 2019 وبذلك سيكون السوق جاهزا لاطلاق المرحلة الثالثة بالكامل قبل نهاية 2019.

واضاف الصالح ان هذه الدفعة ستضم منتجات جديدة مثل تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2(صافي نقدي- اجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP بالاضافة الى تأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين واتفاقيات إعادة الشراء REPO وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.

ولفت الى ان هيئة اسواق المال استوفت معظم المتطلبات المرتبطة بوكالات التصنيف العالمية والخاصة بالترقية باستثناء بعض المتطلبات البسيطة، مشيرا الى ان كافة مراحل التطوير او تعديل فى القواعد معتمدة من قبل هيئة الاسواق وهو ما عزز من شفافية البورصة وجعها ضمن المراجعة فى مؤشر MSCI وكذلك ساعد على انضمامها الى الايسكو.

وقال الصالح ان الاطار التنظيمية لصناع السوق موجود وهناك شركة واحدة تقدمت بطلب ترخيص كصانع سوق، وسيتم عمل اختبارات لصناع السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة تطوير التعليمات واللوائح لاطلاق المزيد من المنتجات الاستثمارية.

واوضح ان الهيئة والبورصة والمقاصة ستقوم من خلال فريق جهوزية السوق بعقد ورش عمل مع الأطراف المشاركة في المرحلة الثالثة وذلك لمناقشة تفاصيل ما سيتم تطبيقه، والإجابة على استفسارات هذه الأطراف.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لشركة بورصة الكويت خالد الخالد ان البورصة مدعومة بشكل كبير من قبل هيئة اسواق المال وكذلك الشركة الكويتية للمقاصة، وهو ما يجعلها قادرة على تنفيذ خطة التطوير بمراحلها المتعددة بكفاءة، مضيفا الى ان جلسة ما بعد الاغلاق ستكون لمدة 5 دقائق وستتيح الفرصة للمستثمرين المحليين او الاجانب فى الشراء بالسوق.

