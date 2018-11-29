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الحجرف: الكويت من الدول الداعمة لمنظمة التعاون الإسلامي


أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان مشاركة الكويت في الاجتماع الوزاري الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) تأتي ايمانا منها بالعمل على تعزيز العمل الاقتصادي بين الدول الاسلامية.
وقال الحجرف على هامش مشاركته في الاجتماع ان الكويت داعمة لهذه المنظمة ولعملها مشيرا إلى مساهمات فاعلة من الوفود الفنية الكويتية التي قامت بإعداد التقرير النهائي لفصول هذا الاجتماع.
ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة في الاجتماع يتطرق فيه إلى الجهود التي بذلتها الكويت لدعم هذه المنظمة.


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