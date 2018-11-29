مال وأعمال

اكد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية محمد الفرهود ان حجم المبيعات في قطاع البتروكيماويات يشهد نموا مطردا اذ يعد من اكثر القطاعات نموا متوقعا ان تصل مبيعات هذا القطاع الى ما يقارب 6?8 تريليونات دولار بالعالم بحلول عام 2020.

جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركة وفد من الكيماويات البترولية الكويتية في المنتدى السنوي الـ 13 للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) والذي يقام في مدينة جميرا بدبي تحت شعار (تحقيق التحول والاستثمار في النمو).وقال الفرهود ان صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها فبات قطاع الصناعات البتروكيماوية الخليجية يشكل احد اهم الانشطة الصناعية التحويلية وموردا اساسيا في العالم.

