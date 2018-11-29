مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7?1 نقاط ليبلغ مستوى 5127?4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?14 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 110?5 ملايين سهم تمت من خلال 4593 صفقة نقدية بقيمة 19?7 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7?31 نقاط ليصل إلى مستوى 4740?2 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 71 مليون سهم تمت عبر 2564 صفقة نقدية بقيمة أربعة ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6?9 نقاط ليصل إلى مستوى 5340?3 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 39?4 مليون سهم تمت عبر 2029 صفقة بقيمة 15?9 مليون دينار.

