مال وأعمال

قامت إدارة شؤون مجلس الإدارة وأمانة السر في «KIB» أخيراً بتنظيم دورة تدريبية خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي (Fatca / CRS)، والتي قدّمها مدير مجموعة أخلاقيات المهنة ومخاطر الاحتيال في بنك بيبلوس الخبير المصرفي، أنطوان داغر، في المقر الرئيسي للبنك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة يترأسهم رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، وذلك في إطار تنفيذ البنك لخططه الرامية لتدريب وتوعية أعضاء مجلس الإدارة، وتماشياً مع التزامه بتعليمات بنك الكويت المركزي والتي تتعلق بالعديد من القضايا المصرفية والموضوعات التي تهم البنوك وتطوراتها المتلاحقة على جميع الأصعدة، وانطلاقاً من أن نجاح عمل مجلس الإدارة وفاعليته يعتمدان بشكل كبير على الدور الذي تضطلع به أمانة سر مجلس الإدارة ومدى قيامها بمهامها على أكمل وجه ممكن.

ولقد تطرقت الدورة إلى تحديات المصارف في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام الضريبي (Fatca / CRS)، والقوانين والتشريعات والأنظمة المطبقة في هذا المجال، إلى جانب طرق الوقاية واعتماد أقصى درجات الدقة والحيطة والحذر، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات والإجراءات التصحيحية، والشفافية في التعامل، والرقابة على العمليات المصرفية، بالإضافة إلى العلاقة مع المصارف المراسلة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وذكر «KIB» أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار التزامه بتعليمات بنك الكويت المركزي التي تحث على تعميم ونشر ثقافة الامتثال على نطاق داخلي واسع في البنوك وذلك من خلال تدريب وتوعية العاملين فيها بما في ذلك القيادات وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب حرصه على تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية التي تحث على الاهتمام الدائم بتدريب أعضاء مجلس الإدارة لتحقيق الفهم الكامل والإلمام بالمتطلبات اللازمة لتطبيق القوانين الدولية والتشريعات العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً أن هذه الدورة تعتبر استكمالاً لسلسلة البرامج التدريبية التي سبق ونظمها البنك لأعضاء مجلس إدارته لتشكل قيمة مضافة على الخبرات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة البنك مما يعزز تعليمات الأمن وحماية البيانات التي يطبقها البنك.

يذكر أن «KIB» يحرص على سلامة قاعدة بيانات عملائه، بالإضافة إلى حماية العمليات المصرفية التي يقوم بها مع التأكد من خلوها من أي عمليات مشبوهة قد تضر بسمعة البنك أو حماية معلومات وحسابات عملائه، وذلك من منطلق التزامه التام بالقوانين والتعليمات الرقابية حول مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

