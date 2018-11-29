مال وأعمال

قال التقرير الشهري لـ «KIB» إن مؤشرات أداء سوق العقار واصلت تحسنها الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 326 مليون دينار (عقود ووكالات)، مرتفعاً بنحو 44 في المئة عن مستوياته المسجلة في أكتوبر عام 2017، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال أكتوبر بنحو 42 في المئة مسجلاً 710 صفقات مقارنة بنحو 466 صفقة في أكتوبر 2017، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 459 ألف دينار مرتفعاً بأكثر من 1 في المئة.

وطال التحسن في مؤشرات سوق العقار الكويتي جميع قطاعات العقار الرئيسة، حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنحو 28 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 149 مليون دينار، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنسبة مماثلة ليبلغ 483 صفقة، فيما حافظ مؤشر متوسط قيمة الصفقة المسجلة في القطاع على مستوياته المسجلة في ذات الفترة من عام 2017 عند 309 آلاف دينار للصفقة الواحدة.

كما واصل القطاع الاستثماري تفوقه على القطاعات الأخرى حيث سجل أعلى نسبة نمو في المبيعات خلال شهر أكتوبر 2018 وعلى أساس سنوي، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 204 ملايين دينار مقارنة بنحو 60 مليون دينار في أكتوبر من عام 2017، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو 92 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 202 صفقة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 515 مليون دينار متراجعاً بنحو 10 في المئة على أساس سنوي، أما القطاع التجاري فقد ارتفعت مبيعاته بنحو 64 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 48 مليون دينار تقريباً جاءت موزعة على 10 صفقات ليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 4.8 ملايين دينار. أما بخصوص مؤشرات الأسعار فقد حافظت على مستويات مقاربة لتلك المسجلة في شهر أكتوبر من عام 2017، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بأقل من 2 في المئة في القطاع السكني ليبلغ نحو 620 ديناراً في المتوسط، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع الاستثماري نحو 1599 ديناراً متراجعاً هو الآخر بأقل من نصف نقطة مئوية. هذا وبمقارنة مؤشرات أداء السوق خلال أكتوبر الحالي مع شهر أكتوبر من كل عام ومنذ عام 2017، فقد حل شهر أكتوبر 2018 في المرتبة الثالثة في مؤشر قيمة المبيعات ومؤشر متوسط قيمة الصفقة، فيما حل رابعاً في مؤشر عدد الصفقات.

التوزيع الجغرافي

وبمتابعة توزيع مبيعات سوق العقار الكويتي وفقاً للمحافظات، فقد حلت محافظة الأحمدي أولاً حيث استحوذت على 31 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، تلتها محافظة حولي بنسبة 26 في المئة من المبيعات، كما جاءت المحافظتين أولاً وبنفس الترتيب وفقاً لمؤشر عدد الصفقات وبنسبة 34 في المئة و21 في المئة على التوالي، وذلك من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في السوق .

وبلغت مبيعات العقار الإجمالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2018 نحو 2?9 مليار دينار مقارنة بنحو 2?2 مليار دينار خلال ذات الفترة من عام 2017، ليسجل مؤشر إجمالي المبيعات ارتفاعاً بنحو 34 في المئة، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المجمع لذات الفترة من عام 2018 نحو 5203 صفقة مرتفعاً بنحو 14 في المئة عن مستوياته المسجلة في عام 2017 الأمر الذي يظهر التحسن الذي شهدته مؤشرات أداء السوق خلال هذا العام. كما استطاعت مبيعات عام 2018 (حتى نهاية شهر أكتوبر) من تجاوز مبيعات عام 2017 الإجمالي بنحو 15 في المئة، كنا اقترب مؤشر عدد الصفقات المسجلة حتى نهاية أكتوبر من عام 2018 من مجمل عدد الصفقات المسجلة في عام 2017 الأمر الذي يؤكد تجاوز مستوياته المسجلة في العام السابق وقبل نهاية العام. وتوقع التقرير أن يحافظ السوق على مستويات نشاطه الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن يكتسب مزيداً من الزخم في حال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المقبل.

