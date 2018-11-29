مال وأعمال

أعلنت شركتا بوينغ وامديست عن إطلاق برنامج جديد بعنوان «البرمجة للأطفال»، يهدف إلى تعليم البرمجة للطلاب الصغار في الكويت. ويشارك في البرنامج 24 طالباً كويتياً تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً، حيث سيتم تعليمهم كيفية تصميم وبرمجة الألعاب والقصص والرسوم المتحركة التفاعلية باستخدام لغة سكراتش، وهي عبارة عن لغة برمجة مرئية تستند إلى شبكة الإنترنت.

وتهدف بوينغ وامديست من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع، وإبراز أهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشباب الكويتي بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية الوطنية ضمن رؤية الكويت 2035. ومن خلال استخدام منصة تقنية تُشرك الطلاب الشباب، فإن البرنامج سيساعدهم في اكتساب مجموعة جديدة من المهارات التي تهيئهم بشكل أفضل للمستقبل، لاسيما ضمن البيئة العالمية سريعة التغيّر.

وسيتم تكليف الطلاب بتصميم وإنشاء قصة تفاعلية باستخدام لغة سكراتش، ليتعرفوا على كيفية عمل البرمجة وكيف يبدو المنتج النهائي. ويسهم تصميم القصص التفاعلية والتعاون ضمن مجموعات صغيرة في إتاحة الفرصة للطلاب لمعرفة كيفية عمل الفرق الحيوية والتكنولوجيا جنباً إلى جنب. وبعد ذلك، سيحظى الطلاب بالفرصة لعرض وتقديم منتجاتهم النهائية. وفي هذا الشأن قال، برنارد دن، رئيس بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «نحن نولي أهمية قصوى لإيجاد الحلول المناسبة التي تتوافق مع أهداف شركائنا في المنطقة. ويظهر إطلاق هذا البرنامج مدى توافق بوينغ مع طموحات دولة الكويت في بناء اقتصاد مستدام وناجح. لقد أظهر الشباب حيوية مذهلة، وأصبحت البرمجة اليوم لغة مفهومة للكثيرين ضمن الفئة العمرية التي نستهدفها. وبمساعدتهم في تسخير هذه اللغة، نعتقد بأن هؤلاء الطلاب الشباب سيكونون الأوائل من بين العديد من رواد هذا التفكير الإبداعي الذي سيدعم طموحات الكويت». من جانبها، قالت سمر خليف، المدير الإقليمي لمؤسسة امديست: «نحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع بوينغ. وسيوفر برنامج «البرمجة للأطفال» للطلاب الفرصة لبناء قدراتهم المعرفية في مجال التفكير النقدي وحلّ المشكلات والإبداع. وبفضل الدعم الكبير الذي تقدمه بوينغ، سوف يستفيد المشاركون من مبادرة تدريبية فريدة سيكون لها تأثير إيجابي عليهم على المدى البعيد.»

من الجدير بالذكر أن امديست هي منظمة أمريكية غير ربحية رائدة مكرسة لتنمية فرص التدريب المهنية والتعليمية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أكثر من 60 عاماً.

