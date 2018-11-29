مال وأعمال

اعلنت مجموعة من كبرى الشركات الكويتية عن رعايتها معرض جسور KIU EXPO 2018 الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر على أرض المعارض الدولية بمشرف (قاعة 8)، والذي سيقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، بمشاركة كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة، والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركات فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

وبهذه المناسبة أعلن بنك KIB وهو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007، عن رعايته البلاتينية للمعرض.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال مدير وحده الاتصال المؤسسي نواف ناجيا أن مشاركة (KIB) في هذا المعرض السنوي (كراع بلاتيني) جاءت من منطلق حرص البنك على رعاية الفعاليات التي تدعم الصناعات الكويتية وتطورها، وذلك إيماناً منه بأهمية القطاع الصناعي في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي، وباعتباره مؤسسة مالية وطنية تسعى للمساهمة في تنمية هذا القطاع من خلال تقديم خدمات تمويلية متكاملة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفقاً لمتطلبات كل منها.

وأضاف ان KIB يمارس عملياته المصرفية من خلال شبكة فروع منتشرة في جميع أرجاء الكويت. كما يقدّم مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وانسجاماً مع رؤية ورسالة البنك، يمتلك KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى دعم جميع أفراد المجتمع الكويتي من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات.

وأضاف أنه في عام 2015، أطلق KIB خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى أداء البنك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها، وذلك في سبيل وضعه بمقدمة القطاع المصرفي في الكويت مع ترسيخ خطواته في سعيه ليصبح البنك الإسلامي المفضل في السوق الكويتي.

واليوم، يقف KIB شامخاً في منتصف تحوّله الاستراتيجي الجديد: وهو برنامج شامل وطويل الأجل يهدف إلى تحويل الطريقة التي يتعامل بها مع العملاء من خلال جميع وسائل التواصل سواء الشخصية أو الإلكترونية. تركز هذه الاستراتيجية الجديدة على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء والتي تقدّم أكثر بكثير من مجرد خدمات مصرفية تقليدية - بل تعمل على تأسيس KIB كشريك في كل جانب من جوانب حياة عملائه تحت شعار بنك للحياة.

وحول الخطط المستقبلية للشركة قال ناجيا: في عام 2015، أطلق KIB خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى أداء البنك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها، وذلك في سبيل وضعه بمقدمة القطاع المصرفي في الكويت مع ترسيخ خطواته في سعيه ليصبح البنك الإسلامي المفضل في السوق الكويتي.

اسيكو المجموعة

كذلك أعلنت اسيكو المجموعة دخولها كراع بلاتيني في معرض اتحاد الصناعات الكويتية في عامه الخامس.

وصرحت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، غصون الخالد: نحن نحرص على المشاركة في المعارض الصناعية الوطنية التي تلبي متطلبات المواطنين المقبلين على البناء، كما جاءت مشاركتنا في هذاالمعرض لما له من دور مهم في رفع التوعية حول أهمية دور القطاع الخاص بشكل عام والصناعي بشكل خاص في تحقيق رؤية الكويت نحو تنمية اقتصادية مستدامة يكون للقطاع الخاص والقطاع الصناعي دوراً رئيساً فيها.

وأضافت الخالد: أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن سعادتنا وامتنانا كمصنعين لما تم من توزيعات لقسائم صناعية جديدة تنفيذاً لرؤية سمو أمير البلاد وتوجيهاتهالسامية نحو بناء نشاطات اقتصادية منتجة من شأنها التنويع في مصادر دخل الكويت وتوفير فرص عمل للشباب.كما أننا نتطلع لما ستحققه تلك التوزيعات الجديدة في تعزيز التنافس البناء في القطاع الصناعي وفي التنوع في المنتجات ذو الجودة العالية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

الخليج للكابلات

فقد اعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية عن مشاركتها في هذا التجمع المهم كراع برونزي للمعرض، وذلك سعيا منها لتحقيق هدفها في أن تكون دائما وأبدا شريكا في تنمية وتطوير بلدنا الكويت.

وثمن الرئيس التنفيذي للشركة باسل كنعان الجهود المبذولة من قبل الحكومة الكويتية في دعم وتطوير البنية التحية وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الصناعات الكويتية عامة والمنتج الوطني بشكل خاص، ونحن على يقين بأن المساعي والجهود سوف تثمر نتائج ملموسة في دعم وحماية الصناعات المحلية لمزيدا من التقدم والازدهار لتكون الداعم الرئيسي في دفع عجلة التنمية في الدولة.

وقال ان الشركة أنها قد وضعت نصب أعينها أن تقوم بتلبية إحتياجات مشاريع التنمية بشتى المجالات من قطاع انتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، إلى المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، ومشاريع القطاع النفطي، لذا زودت مصانع الشركة بأحدث ما توصلت له التقنية الحديثة من معدات وآلات ومعدات الإختبار لتقديم أعلى مستوى من الجودة.

