مال وأعمال

حصلت الهيئة العامة للصناعة على جائزة (Arab Best) في الحفل الذي اقيم بمراكش بتاريخ 27-11-2018 . وتم منح مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي جائزة أفضل مدير تنفيذي عربي لعام 2018 كما تم تصنيف الهيئة العامة للصناعة كأفضل مؤسسة حكومية عربية لعام 2018 وكذلك حصل برنامج تنمية الصناعات الحرفيه على لقب افضل برنامج عربي. وحضر الحفل كل من مدير إدارة مركز المعلومات ودعم القرار أحمد صادق محمد صادق ورئيس قسم تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية محمد عنام مطلق المطيري لإستلام الجوائز بالإنابة عن المدير العام عبدالكريم تقي بحضور ممثلي المؤسسات المتوجة إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العربية والدولية.

