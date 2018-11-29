مال وأعمال

في إطار تطبيقها لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية بالتوعية الصحية للمجتمع، رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية فعاليات ماراثون بنك الخليج 642 السنوي الرابع والذي أقيم يوم 17 نوفمبر الماضي بمشاركة 7500 مشارك لأكثر من 66 جنسية.

حيث يحظى ماراثون بنك الخليج 642 باعتماد دولي، اذ يعد أكبر حدث رياضي والماراثون الكامل الوحيد في الكويت بمسافة تصل إلى 42 كيلومترا، ما يرسخ مكانة الكويت على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية، اذ شهد الماراثون هذا العام روحاً حماسية عالية من قبل المشاركين والذين توزعوا بأعمارهم من الجنسين.

وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: سعياً من الخطوط الجوية الكويتية للتواجد والمشاركة في الفعاليات الرياضية ، يسر الشركة أن تكون الراعي الذهبي والناقل الرسمي لماراثون بنك الخليج 642 في نسخته الرابعة، وبصفتنا الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت، فإن (الكويتية) تلتزم دائماً بدعم المبادرات والفعاليات التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي، ومنها هذا الحدث المميز الذي يركز على رفع مستوى الوعي الصحي وأهمية اتباع أسلوب الحياة الصحية السليمة، بالإضافة إلى مساهمته في جمع الدعم المالي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والتي يتم استخدامها في المشاريع الانسانية والخيرية داخل الكويت وخارجها.

وأضاف العنزي: يتزامن الماراثون مع اليوم العالمي للسكري، لذا حرصت الخطوط الجوية الكويتية أن تشارك في هذا الحدث الضخم، اذ تضع ضمن أهدافها الاستراتيجية ضرورة الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية تجنباً للاصابة بأمراض مثل السكري والسمنة، كما تلتزم الشركة بنشر الوعي من خلال الحملات التي تطلقها في الوقت الراهن لركابها الكرام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتعزيز ثقافة الرياضة والاهتمام بالصحة واللياقة البدنية.

وأشار الى ان الكويتية تسعى بشكل مستمر بأن تكون قريبة من المجتمع الكويتي بجميع شرائحه ونشاطاته الأمر الذي يعكس دورها في المساهمة بدعم ورعاية الفعاليات الاجتماعية والثقافية ويبرز أهمية مشاركة القطاعات الحكومية مع القطاع الخاص في برامجهم التوعوية وذلك رفعة لوطننا الغالي الكويت.

وختم العنزي تصريحه بتقديم خالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الماراثون في بنك وذلك لجهودهم المبذولة في انجاح الماراثون في نسخته الرابعة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في الفعاليات القادمة.

وقد أقيم على هامش الفعالية، حفل توزيع الجوائز على الفائزين، حيث كرّمت الخطوط الجوية الكويتية ممثلة بمدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي، الفائزين في السباق، حيث تمنى لهم التوفيق والنجاح في الفعاليات المقبلة.

