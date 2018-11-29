مال وأعمال

أعرب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية (راع ماسي) خالد مهدي عن سعادته للمشاركة في فعاليات معرض اتحاد الصناعات الكويتية الخامس.

وأكد مهدي، ان مشاركة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في هذا المعرض تأتي في اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن التأكيد على أن الخطة الانمائية الحالية تتماشى مع سياسات «كويت جديدة» التي تعمل على تمكين القطاع الخاص الكويتي (وبخاصة القطاع الصناعي) من أن يصبح هو عماد الاقتصاد الكويتي. وأضاف أن الكويت تفخر بإمتلاكها مجموعة من القطاعات الاقتصادية الفاعلة، على غرار القطاع التجاري، والقطاع المالي، والقطاع الصناعي، لكن القطاع الصناعي وبحسب الخطة الحالية لدولة الكويت بات هو القطاع المستهدف لأن يكون أحد المكونات الاساسية للناتج القومي لدولة الكويت. واشار د. مهدي الى انه ومن هذا المنطلق فإن المشاركة الحالية في المعرض تأتي لتتناغم مع أهداف وسياسات الخطط الحكومية الجديدة التي ترمي إلى تعزيز دور الصناعة بشكل خاص، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الدولة تتجه في الوقت الحالي بشكل أكبر نحو بناء بنية تحتية متطورة تتماشى مع تطور القطاع الصناعي، وتعزز من منهج وفكر المدن الصناعية الحديثة بشكل أكبر وأكبر.

