مال وأعمال

فازت شركة الوطني للاستثمار بجائزة «أفضل مدير أصول في الكويت لعام 2018» للسنة التاسعة على التوالي، والتي تمنحها مجلة غلوبل انفيستور العالمية المتخصصة في مجال تقييم المؤسسات الاستثمارية والمالية، وتمنح هذه الجائزة للنخبة ممن ساهموا بأعمال مميزة في قطاعاتهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.

وذكرت شركة الوطني للاستثمار في بيان صحفي إن فوزها بالجائزة يمثل تأكيداً على التزامها بالتميز والمكانة الرائدة، ويأتي استناداً إلى سلسلة من معايير إدارة الصناديق، ووفق اعتبارات أعضاء هيئة التحرير في المجلة، وبإجماع عدد من الخبراء في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول، حيث يمنح هذا البرنامج المرموق العديد من الجوائز للشركات الكبرى في المنطقة التي تقود مجال الاستثمار من حيث الأداء والابتكار والتميز. وأضافت ان التنوع في المنتجات والخدمات الاستثمارية المبتكرة واعتماد أفضل الممارسات في عمليات الاستثمار وكيفية إدارة المخاطر جعل شركة الوطني للاستثمار تتفوق على نظرائها في المنطقة لتقديم أفضل الحلول في إدارة الأصول لعملائها.

و قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار نبيل معروف، «إن الجائزة تمثل دليلاً على نمونا المستمر، والاهتمام المتواصل بتقديم الجودة وأعلى المعايير في المنتجات والخدمات الاستثمارية التي نوفرها لعملائنا والمستثمرين، ونعتز بترشيحنا دوماً لنيل مثل هذه الجوائز المهمة، إذ تمثل اعترافاً بالمساعي والجهود التي نبذلها لإضافة قيمة لمساهمينا وأصحاب المصالح في كل ناحية من نواحي أنشطتنا وأعمالنا.

وأضاف معروف: «ان حصولنا على الجائزة يؤكد ريادتها في مجال ادارة الأصول محلياً واقليمياً، ويكلل في تطوير ادائها وخدماتها من أجل تعزيز الريادة المحلية والاقليمية في قطاع ادارة الأصول، ويمثل حافزاً لها من أجل الاستمرار في مواصلة الجهد في سبيل تحقيق الأفضل للمستثمرين والعملاء».

وأضاف معروف: إن قدرة شركة الوطني للاستثمار على نيل هذه الجوائز المرموقة عاماً بعد عام ما هو إلا نتيجة التزامنا المستمر بالتميز من خلال تقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي طموحات عملائنا في عالم الاستثمار». واكد معروف: «أن المنتجات المبتكرة والتفكير الإبداعي والتميز في الأداء كانت وراء حصول شركة الوطني للاستثمار على عدة جوائز تقديرية مماثلة على مدى السنوات السابقة.»

وتسلم الجائزة الدكتور حسين شحرور، المدير العام لإدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار، وذلك خلال الفعاليات السنوية لجوائز الشرق الأوسط التي عقدت بدبي في نوفمبر الحالي. واعتبر شحرور أن الفوز بهذه الجائزة يعد شهادة على نجاح استراتيجية الوطني للاستثمار الرامية إلى إيجاد فرص استثمارية ذات قيمة عالية لمستثمريها.

وقال شحرور: «إن حصولنا على هذا التقدير الدولي يعد بمنزلة تأكيد على قدرة الوطني للاستثمار في تقديم خدمات منافسة وفريدة من نوعها، وكذلك على نجاحنا خلال الأعوام الماضية في استقطاب شريحة كبيرة من العملاء وتوفير منتجات استثمارية متطورة ومبتكرة تخدم وتتواءم مع متغيرات السوق، وهو الأمر الذي نسعى دوماً من أجل تحقيقه، انطلاقاً من حرصنا الدائم على مواكبة معايير التميز المحلية والعالمية في مجال إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية».

وأضاف: «إن نموذج عملنا قائم على اتباع سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تقليل المخاطر الاستثمارية من خلال تنويع النشاط الاستثماري

واختتم شحرور قائلاً: «إن قطاع إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار سيواصل جهوده في سبيل تعزيز الأداء بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة. ولن نالوا جهداً في سبيل تلبية احتياجات قاعدة عملائنا الواسعة».

