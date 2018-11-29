مال وأعمال

أعلنت «زين» عن شراكتها المجتمعية للموسم السادس من «سوق قوت» Qout Market، وهي المنصّة التي تهدف إلى جمع الطاقات والمواهب المحلّية في مجالات الزراعة العضوية والتغذية والمشغولات اليدوية، والذي سينطلق السبت المُقبل 1 ديسمبر بجانب مركز ديسكفري ويستمر في أول يوم سبت من كل شهر حتى مارس 2019.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية للمساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، حيث يهدف هذا الحدث إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي واستهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية والمشغولات اليدوية لعرض منتجاتهم المصنّعة محلياً في مكان واحد، بالإضافة لكونه تجمعاً مثالياً لتبادل وطرح الأفكار بين محبيّ ومصنّعي المواد الغذائية المحلية. وبينت «زين» أنها ستشارك في «سوق قوت» من خلال جناحها الخاص، والذي ستقوم من خلاله باستعراض آخر عروضها الترويجية لقطاع الأفراد من ذوي الدفع المسبق والآجل مع تقديم عروض خاصة وحصرية لزوار «سوق قوت»، بالإضافة إلى استعراض آخر العروض الخاصة بقطاع الأعمال والموجهة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب قسم خاص في الجناح للتعريف بمنتجات وخدمات محفظة Zain LIFE وإتاحة الفرصة للعملاء لتجربة أحدث الأجهزة الذكية والحلول المُبتكرة في مجالات المنزل الذكي، واللياقة والصحة، ونمط الحياة، والترفيه.

