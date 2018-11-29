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مال وأعمال

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توجه استراتيجي لتعزيز خطط التحول للعمليات


تعزز آلية بيع وإعادة تأجير الأبراج وبشكل كبير خطط التحول الاستراتيجي والمالي لعمليات شركة زين السعودية، فهذا التوجه الاستراتيجي اعتمده غالبية المشغلين على مستوى الأسواق العالمية، حيث ساعد في توجيه الاستثمارات نحو تحقيق عمليات أكثر كفاءة، وتسريع الأداء التشغيلي للشبكات، وبشكل عام، فإن نطاق طبيعة هذه الصفقة المقصود به هنا هو بيع هيكل البرج فقط، على أن تحتفظ شركة زين السعودية بجميع المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية، حيث سيكون لها كامل السيطرة على شبكتها النشطة (الترددات )، بينما ستقوم بتأجير هذه الأبراج، وبناء على ذلك ستكون تحت سيطرتها. الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للنتائج الإيجابية التي حققتها زين السعودية مؤخراً، حيث سجلت أفضل نتائج فصلية منذ تأسيسها في الربع الثالث من العام 2018، بتحقيقها مستويات نمو قياسية، وجاء الأداء المميز لشركة زين السعودية بفضل الالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجيتها التحولية التي تهدف إلى زيادة الاستفادة من خدمات البيانات والخدمات الرقمية، بفضل المشاريع التوسعية والتطويرية التي تقوم بها، وهو ما ساعد الشركة في سداد مبلغ 600 مليون ريال سعودي في وقت مبكر من أجل اتفاقية تمويل عقود المرابحة الخاصة بها، و الذي يعكس بدوره المتانة المالية للشركة.


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