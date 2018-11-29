مال وأعمال

استعرض وفد المملكة العربية السعودية المنظم من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ابرز التجارب والرؤى التي قدمت خلال الفترة الماضية بما يحقق أهداف برنامج طموح المخصص لدعم المبادرين وتطوير إمكانياتهم .

وناقش المشاركون أهمية برنامج طموح التي تخدم قطاع المبادرين مؤكدين ان البرنامج يهدف لتفعيل الربط الاستثماري بين المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج للاستفادة من التجربة عن طريق زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركات ومبادرات المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وتطرقوا إلى ان برنامج طموح يتعلق بدراسة كل ما بتعلق بالمشروعات ومبادئ الحركة وتطبيقها وتطوير بناء القدرات والمشاريع الصغيرة كأحد الأهداف الرئيسة للبرنامج . ولفتوا إلى ان هناك فرياً يتم تأهيله ضمن برنامج طموح وسيتم الاعلان عن تخرجه في وقت لاحق . من جهتها قالت مدير ادارة مركز الكويت للاعمال، بوزارة التجارة والصناعه .عدوية الفيلكاوي «استفدنا كثيرا من اللقاء بالوفد السعودي والإنجاز الذي حققوه في فترة قصيرة، مشددة على أهمية الاستفادة بين مختلف المؤسسات الخليجية فيما بينها والإطلاع على تجاربها والأخذ بها بما يتناسب مع البيئة التشريعية في الكويت».

ومن جانب آخر، أوضحت الفيلكاوي أن العمل جار لتنظيم التجارة الإلكترونية في الكويت، مشيرة إلى أنه لم يقر حتى الآن تشريع خاص بها كون أن هناك العديد من الجهات المرتبطة بهذا القطاع من بينها هيئة الاتصالات ووزارة التجارة ووزارة الإعلام ولابد أن يكون هناك توافق بين هذه الجهات للتوافق على العملية بهدف تنظيم العمل.

من جانبه، اوضح عماد الزيد مساعد مدير عام غرفة التجارة والصناعة، أن اللقاء مع الوفد السعودي المتمثل بهيئة منشآت كان فرصة مميزة لنا وللشركات الكويتية التي حرصت على الاطلاع على تجربتهم.

وقال في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع الغرفة مع وفد برنامج طموح السعودي ان الغرفة تعمل بشكل دائم علي وضع المقترحات والحلول التي تخدم وتدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين بما يحقق الطموح لتنمية هذا القطاع.

وأشار الزيد إلى أن حجم التمويل المخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة في السعودية يقدر بـ 3.6 مليارات ريال، آملا بأن يكون هناك تعاون مستقبلي معهم في مختلف المجالات.

أشار الزيد إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، حيث أوضح أن الغرفة تتطلع باهتمام إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية لتشجيع ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ البرامج والمشاريع لتنمية ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدعم المالي لهذه المنشآت، مبيناً أن الغرفة بدورها تقوم بدعم مشاريع ريادة الأعمال من خلال إقامة العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى نشر المعرفة للمبادرين الشباب لتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل.

ومن جانبه، شكر فيصل السلطان مدير برنامج طموح (أحد برامج منشآت) الغرفة على حسن الاستقبال، مؤكداً الأهمية الاقتصادية التي تمثلها الكويت بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

كما قدم الدكتور أنس التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري نبذة عن المركز الذي تأسس في عام 1999 بهدف حل النزاعات التجارية التي تنشأ بين الشركات عن طريق التحكيم دون اللجوء إلى المحاكم، موضحاً أن المركز يوفر آلية محددة ممكن أن تخدم الشركات الصغيرة في حل نزاعاتها التجارية في أقصر مدة ممكنة.

