مال وأعمال

قال مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح ان مبادرة «مشروع طريق الحرير» تأتي عقب أن قام الرئيس الصيني بزيارة لعدة دول في 2013، وطريق الحرير يخدم نحو 60 دولة وتشمل المشروعات لطريق الحرير النقل بكافة مجالاته ومشاريع الطاقة، مبيناً أن هذه المبادرة وعقب أن يتم تحقيقها في 2050 سوف تغطي نحو 30% من الناتج القومي المحلي لدول العالم ونحو 40% من سكان العالم وهي مبادرة تخدم الشعوب.

وقال الشيخ يوسف خلال ندوة حزام الصين طريق واحد :بدورنا في مؤسسة الموانئ وبالتعاون مع اتحاد الموانئ العربية بادرنا بدعوة المنوطين بكافة الدول العربية وايضا المسؤولين بسفارة الصين لدى دول المنطقة للحضور إلى الكويت للتحدث مع الجانب الصيني حول الفرص الاستثمارية التي يمكن للدول العربية الاستفادة منها وتم الاجتماع في يناير الماضي وخرجنا بعدة توصيات منها زيارة الصين وحددنا الوقت مع الجانب الصيني وبسبب انتهاء مدة السفير الصيني لدى الكويت سوف يتم استئناف المشاورات مع السفير الجديد لتحديد موعد مقبل لزيارة الصين.

واشار إلى انه ولأول مرة يشكل وفد من قطاع الاتحاد العربي للموانئ للنقاش حول ربط هذا المشروع مع الصين وكافة دول العالم منوهاً أنه تم عمل عدة تجارب لنقل البضائع عن طريق دول روسيا السابقة وكذلك من ناحية الجانب العربي ومع التجربة تستغرق الشاحنات عن طريق النقل البري من الموانئ الصينية وصولاً إلى بلدان المنطقة أكثر من 90 يوما، وهو الأمر الذي جعل الصين تتجه لربط النقل البري المباشر وعليه نفذت مشروع سكك حديد لنقل البضائع بسرعة لا تقل عن 400 كيلو في الساعة لنقل الأفراد والبضائع إلى الدول الأسيوية تجنباً للعوائق البحرية.

ولفت النظر إلى ان مؤسسة الموانئ لديها خطة لتطوير جميع الموانئ القديمة، مشيراً إلى أن التطوير يتطلب كذلك تطوير البنى التحتية للموانئ حيث لا تستوعب الموانئ الحالية المنظومة الذكية، مبيناً أن التطوير المستقبلي سيضمن انجاز مشروع الموانئ الذكية ويجري حاليا مناقشة تطوير الموانئ الحالية لتكون رديفة لانجاز ميناء مبارك الكبير بما يحقق مواكبة تكنولوجيا الديجتال والمعلومات الحية لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت السليم

وألمح إلى أن الإماراتيين قدموا لنا مبادرة لنقل التجربة للكويت لتخدم العمل بميناء مبارك والموانئ الاخرى، مشيداً بالدور الإماراتي الذي يساهم في تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك لتحسين اداء وعمل الموانئ بما يعزز من التنمية في الكويت والجزر والموانئ مبيناً أن هناك مشروعاً تابعاً لمؤسسة الموانئ لانشاء 4 مدن لوجستية وهي تعزز من دخول الكويت ضمن الدول المتقدمة في مجال تنمية الموانئ

وذكر الشيخ يوسف أن مؤسسة الكويت وضعت خطة تشمل 7 مشاريع ضمن خطط التنمية وصدر قرار من مجلس الوزراء ومع تعاقب 3 وزراء والمحاولات مستمرة لإنفاذ المشاريع نظراً لأهميتها منوهاً إلى ان سمو امير البلاد أوصى مجلس الوزراء والبرلمان والحكومة لأن يعملوا جاهدين لإيجاد فرص بديلة لمداخيل النفط.

مركز تحكيم

ومن جهتها بينت رئيس اللجنة المنظمة المحامية أريج حمادة أن مشروع حزام الصين الواحد والطريق يعد من أهم المشاريع، لافتة إلى أن مبادرتها لعقد الحلقة النقاشية لطرح الافكار حول مشروع حزام الصين طريق واحد نتجت عن مشاركات ومؤتمرات عالمية تناولت هذا الموضوع مبينة أن تلك المبادرة وطنية وتحتاج إلى وضع الحلول لما يثار من لغط حول دور الكويت في هذه المبادرة الصينية؟.

وألمحت إلى ان هناك مناقشات لإبعاد القضاء عن المنازعات المختصة لمشروع حزام الصين وابداله بالتحكيم التجاري للنزاعات التجارية للدول المشتركة في المشروع، لافتة الى أن هناك مقترحاً بتخصيص مركز للتحكيم التجاري يختص بشأن الحزام الواحد والممر الاقتصادي الصيني يضم مجموعة من المحكمين من دول مختلفة لسرعة الفصل في النزاعات.

فرص ضخمة

وأكد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لحاضنات الاعمال، علي مبارك، ان شباب الكويت غير مهيأ للدخول في الفرص الضخمة المتوفرة في اطار التطور العام لتطبيق الخطة التنموية، لافتاً إلى أن الصين تسير في خطوات كبيرة وضخمة تتطلب قرارات ومبادرات وخططاً ايجابية تخدم التنمية والفرص الهادفة للتبادل التجاري.

وبدورها اضافت مؤسس منصة ستارت اب لدعم رواد الأعمال ايمان العبدالغني بأن ثورة الاتصال العالمية منحت رواد الأعمال فرصة التفكير في تأسيس الأعمال خارج النطاق والحدود الجغرافية للدول، لاسيما وأن المنافسة الحقيقية لرواد الأعمال في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة تبدأ من الوعي بأهمية تطوير المهارات المطلوبة للتوسع العالمي فهي تبدأ من الفكرة الملائمة والمرنة التي تتوافق مع احتياجات السوق العالمي.

