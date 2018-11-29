مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في مؤتمر الاستثمار في الكويت الذي ينعقد اليوم في وادي السيليكون- سان فرانسيسكو في كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأميركية، تحت عنوان «الاستثمار في الكويت- استكشاف الفرص في اقتصاد متغير». وتأتي مشاركة «بيتك»، في اطار الاهتمام في الشأن الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي، حيث يعتبر المؤتمر منصة مناسبة لإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعين العام والخاص، وبحث تطورات بيئة الاعمال ومجالات التمويل، واستعراض دور القطاع المصرفي في دعم عملية التنمية، تماشيا مع رؤية الكويت 2035 التي تهدف لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. وضمن فعاليات المؤتمر، يستعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيتك»، مازن سعد الناهض أهمية التكنولوجيا المالية FinTech في الكويت، ودور «بيتك» في تبني ودعم خدمات التكنولوجيا المالية بما يعزز كفاءة الاداء ويضيف قيمة للعمل المصرفي والعملاء والمستثمرين. ويناقش المؤتمر موضوعات ومحاور متنوعة مثل: دور الحكومة الكويتية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واهداف خطة الكويت الاقتصادية، ولماذا يعد الاستثمار الأجنبي المباشر جزءاً أساسياً من الخطة، والقوانين الجديدة بشأن الاستثمار الأجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكيف يمكن للمستثمرين في الكويت الاستفادة من التطورات الاقتصادية في المنطقة على نطاق أوسع، والتطورات بشأن فتح سوق الأوراق المالية لغير الكويتيين ودخول الشركات الأجنبية في القطاعات الرئيسة مثل البنوك.

