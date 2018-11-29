مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن حصوله على جائزة التميز بالجودة من «سيتي بنك نيويورك» لعام 2017، وتأتي هذه الجائزة نتيجةً لنجاح البنك في الحفاظ على المستوى المميز للخدمات والعمليات التي قدمها على مدار العام في مجال تحويلات الدولار ، والتي تعكس التزام الموظفين المسؤولين عن مثل هذه العمليات بمعايير رفيعة للجودة.

وأكدت جائزة «سيتي بنك» أن بنك برقان قد استحق وعن جدارة الفوز بجائزة التميز بالجودة بعد تحقيقه نسباً عالية في العمليات المباشرة (STP) لتحويل الأموال بلغت 95% ضمن تصنيف الـ MT103 و97% ضمن تصنيف الـ MT202 ، الأمر الذي قاد البنك للحصول على جائزة التميز لجودة العمليات. وقد أصبح بنك برقان واحدًا من بين مجموعة قليلة من المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصد الجائزة المرموقة عن عمليات تحويلات العملاء والتحويلات المصرفية بين البنوك.

