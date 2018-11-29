مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن رعايته للحلقة النقاشية التي ستعقد في 4 ديسمبر المقبل تحت عنوان «الجوانب الشخصية للابتكار» والتي سيحاضر فيها المحاضر العالمي ستيف فاربر المصنف من ضمن أفضل 50 خبيرا في مجال القيادة والإدارة على مستوى العالم.

وخلال الحلقة النقاشية التي ينظمها معهد الدراسات المصرفية وتعقد في فندق الفورسيزونز قاعة البدع، سيتم بحث العديد من الموضوعات المهمة من بينها: الإطار الأساسي للتعلم والتخطيط في مكان العمل وخارجه، المعيار الذهبي الجديد للتوجيه وتطوير المواهب، الانتقال من خشية الإخفاق إلى متعة الاستكشاف.

وتهدف الحلقة إلى تدريب المشاركين على زيادة قدرتهم الشخصية لخوض المخاطر ورؤية التحديات التي تواجههم باعتبارها مغامرات إيجابية وحث المشاركين على التحلي بمزيداً من الابتكار والابداع في العمل بالإضافة إلى التعلم من الاخطاء وتجربة كل ما هو جديد بمزيد من الاستعداد والحماس.

ويعد المحاضر ستيف فاربر واحداً من ضمن أفضل 50 خبيراً في مجال القيادة والإدارة على مستوى العالم وذلك وفقاً لـ Inc.s المتخصصة، كما احتل المرتبة الأولى ضمن 12 محاضراً على قائمة Huffington. وهو مؤلف لعدد من الكتب تم تصنيفها على أنها من بين الأكثر مبيعاً، كما أنه موجه ومستشار متميز في مجال القيادة حيث عمل مع مجموعة واسعة من المؤسسات العامة والخاصة في شتى المجالات.

