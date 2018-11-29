مال وأعمال

أعلنت دار حمد عن تبرعها بجزء من مبيعاتها لشهر أكتوبر لصالح جمعية السدرة المتخصصة في الرعاية النفسية لمرضى السرطان في الكويت.

وبهذه المناسبة قالت سيناء الحميضي الشريك والمؤسس في دار حمد: «من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية والتي نهدف من خلالها إلى المساهمة في مختلف الجهود والمبادرات التي تعنى بالعمل الخيري والإنساني في الكويت ، قررنا المساهمة في الحملة التوعية للوقاية من سرطان الثدي إيماناً منا بأن دورنا يتخطى العمل التجاري وأن من واجبنا المساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع والعمل على نهضته وتقدمه الى جانب توعية أفراده ودعم المفاهيم الصحية ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي». وأضافت الحميضي: «هذه مساهمة صغيرة جداً من دار حمد لقضية تمس مرضى السرطان بمختلف حالاتهم في الكويت الحبيبة والتي أدعو الله أن يعين جمعيات النفع العام كجمعية «السدرة» في مساعدة جميع المصابين وتحديدا من خلال هذه الجهود والمشاركات الاجتماعية في توفير جميع وسائل المساعدة التي تعود بالنفع على مرضى السرطان». من جانبها ، أعربت الشيخة عزة جابر العلي الصباح رئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان عن تقديرها تجاه مساهمة «دار حمد» قائلة: «أعبر عن خالص امتناني لدار حمد على إحساسهم وجهودهم الرامية إلى الارتقاء بصحة أبناء الكويت، ولكل من ساهم بجهوده أو دعمه القيّم في هذه القضية النبيلة وهو ما سيساعد في رعاية ودعم مرضى السرطان في الكويت» .

