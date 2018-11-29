آخر النهار

وصل إلي القاهرة أول أمس النجم البريطاني ريف فاينز الذي يكرمه مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الاربعين هذا العام وقد تسلم أمس جائزة فاتن حمامة التقديرية وقد اشتهر فاينز بدور اللورد فولد مورت في سلسلة أفلام هاري بوتر مع النجم الشاب دانييل ريد كليف وظهر أمس ريف فاينز في مسرح الهناجر ضمن ندوة أيام القاهرة لصناعة السينما وقد حضر عرض فيلمه «الغراب الأبيض» وسار على السجادة الحمراء.

وينتمي فاينز لأسرة فنية والدته الروائية جنيفر لاش ووالده المصور مارك فاينز وشقيقه الممثل جوزيف فاينز الذي قام بدور البطولة في فيلم «شكسبير العاشق» عام 1998. كما حصل ريف علي جائزة توني عن دور هاملت عام 2001.. كما ظهر في العديد من الأفلام أهمها «مرتفعات ويزرنج» عام 1992 وفي «قائمة شندلر» مع المخرج الشهير ستيفن سبليرج عام 1993 كما شارك في فيلم «المريض الإنجليزي» عام 1996 وقام بالاداء الصوتي لدور رمسيس في «أمير مصر» عام 1999 وحصل عام 1994 على جائزة البافتا لأفضل ممثل مساعد عن دوره في «قائمة شندلر».

من ناحية أخرى عقدت لجان تحكيم المهرجان ندوة بالمسرح المكشوف وقال المخرج الدانماركي بيل أوجست رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية انه فخور بتواجده في مهرجان القاهرة وقال زميله في اللجنة خوان فيرا ان مسابقة المهرجان تضم عدداً كبيراً من الأفلام ذات القيمة الفنية وهي المرة الأولى التي يحضر فيها إلى القاهرة. تحدث في الندوة الممثل التونسي ظافر العابدين عضو اللجنة وقال ان علاقته بمصر علاقة خاصة لانه أصبح يعمل ويعيش في القاهرة وقال انه سعيد بالمشاركة في تحكيم المهرجان. قالت المخرجة المصرية هالة خليل: إنها لأول مرة عضو في لجنة تحكيم دولية وكانت تشارك في لجان تحكيم الأفلام العربية واعتبرت ان وجودها في مهرجان القاهرة فرصة للتعلم والمشاهدة لأكبر عدد من الأفلام والاستفادة بخبرة رئيس لجنة التحكيم المخرج بيل أوجست. وكذلك تحدث في الندوة المخرج الفلبيني بريانتي مندوزا والمخرج الإيطالي فرنشيسكو مونزي والممثلة البلجيكية ناتاشا رينيه والممثلة اللبنانية وياموند بن عبود والممثلة الكازاخستانية سامال يسيليمونا .

