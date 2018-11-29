آخر النهار

المتابع الراصد يلاحظ حضور جيل جديد من المنتجين الشباب الذين استطاعوا أن يحققوا حضورهم اللافت. والحديث عن جيل الصناع الشباب يعني الحديث عن مرحلة إضافية ومتجددة من رصيد حرفة الإنتاج.

وعلى مدى العامين الأخيرين، رحنا نرصد ونشاهد مجموعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية الجديدة، التي تحمل توقيع أسماء وطنية شابة راحت تحقق حضورها، وأيضاً بصمتها.

مؤكدين بأن هذا الجيل من المنتجين الشباب، يقترن في الحين ذاته بجيل من الكتاب والمخرجين والفنانين والفنيين الشباب أيضاً، وهذا ما يؤكد على أهمية التجربة وقيمتها ومضامينها الفنية الإبداعية الإضافية.. والتي تشكل نقلة لرصيد وصناعة الدراما التلفزيونية.

ولسنا في هذه المحطة بمعرض الحديث عن هذا الاسم أو ذاك، ولكننا أمام نتاجات راحت تشكل نقلات تستحق التوقف أمامها.. ودراستها وتحليلها.. والتأكيد على ما تمثله من قيم وإضافات لرصيد التجربة الدرامية.

جيل من الشباب، صقلته التجربة واستفاد من تجارب الأجيال الذين احتك معهم.. ونهل من تجاربهم.. ومسيرتهم.

ما أحوجنا ونحن نرصد ونتأمل ونتابع أن نتوقف بالإشادة والتقدير لتلك الأسماء الشابة التي تجاوزت حدود الاعتماد على مظلة «المنتج المنفذ» إلى آفاق مرحلة جديدة من صيغ الإنتاج والتوزيع.. تبشر بأننا أمام مرحلة سيكون لها أبعد الأثر في رفد مسيرة الإنتاج التلفزيوني، لاعتمادها على جيل من الشباب.. وهو الرهان المستقبلي.

وعلى المحبة نلتقي.

