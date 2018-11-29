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«لوياك» تحضِّر لمهرجان «فاد» من أجل بيئة آمنة نظيفة


تستعد أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا) لإطلاق مهرجان الفنون F.A.D للسنة الثانية على التوالى بعد النجاح الباهر الذي حققه العام الماضي وذلك في الفترة من الأول إلى الخامس من ديسمبر تحت شعار «إعادة التدوير» لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية وآمنة. يشتمل المهرجان على جميع أنواع الفنون مع التركيز على الرقص والجمع بين الثقافة والفنون من جانب والمتعة الفنية والترفيهية من جانب آخر، كما ستقام أربعة برامج يومياً منها مسابقات جماعية، ومسابقات الرقص الفردي Level Up ، وورش عمل يحاضر فيها ضيوف المهرجان من الفنانين العالميين من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى فقرة موسيقية لفنانين شباب كويتين . ستجري فعاليات المهرجان في مقر لوياك في المدرسة القبلية، على أن يقام حفل الختام في اليوم الأخير، والذي سيكون من تقديم الفنان الكويتي «دافي» «والفنانة كارول سوكي» من لبنان ويتضمن عروضاً متميزة لمزيج من فنون الرقص والموسيقى والدراما والفنون التشكيلية في قالب إبداعي تعبيري مبتكر، وفقرة موسيقية لنجم ذا فويس الفنان الكويتي «حسن العطار»، إلى جانب توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات.
يذكر أن مهرجانF.A.D يعد ظاهرة فنية فريدة من نوعها قدمتها «لابا» لأول مرة في الكويت كبداية مهمة لقطاع اقتصادي جديد في مجال الفنون كرافد من روافد الاقتصاد والبناء الحضاري والأمني في المجتمعات.


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