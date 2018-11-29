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باسكال مشعلاني كشفت سبب غيابها 3 سنوات


قالت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني إنها تسعى للحفاظ على صحتها ورشاقتها، ولذلك توقفت عن تناول الأطعمة الفسفورية.
وأضافت خلال لقائها في برنامج «بالعربي» المذاع على فضائية «دبي» أنها تحرص على زراعة أرضها في بيروت بالخضراوات، مضيفة: «أنا مع عمليات التجميل، على أن تغير من جمال الفنانة بنقاط معينة وليس للتشويه». وعن أسباب غيابها عن الساحة الفنية 3 سنوات، أكدت أن ذلك حدث بعد إنجاب ابنها، ولذلك قررت العودة للغناء مرة أخرى بأغنية «أخاف أعشقك» من ألحان ملحم أبو شديد. واستطردت: «لا أبحث عن الأغاني اللي بتكسر الدنيا فترة محددة، ولكني أبحث عن الكلمات المحترمة ولحنها الجيد». واختتمت قائلة: «أشعر بحزن شديد بسبب غيابي عن الجمهور المصري، ولذلك أستعد حاليا في أعداد أغنية رومانسية تليق بذوق الجمهور المصري، بالإضافة إلى فلكلور أردني».


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