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بحضور العديد من الفنانين اقامت فرقة المسرح العربي جلسة ثقافية في مقرها وقد خصصتها للفنانة القديرة مريم الصالح للحديث عن مشوارها الفني ومرحلة البدايات وما واجهته من عقبات استطاعت ان تتعداها وتشارك في العديد من الاعمال الدرامية والمسرحية .

في البداية تحدث رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح العربي المخرج احمد فواد الشطي ورحب بالحضور من الفنانين الذين زاملو الصالح خلال وجودها في الوسط الفني وقد اعلن ان هذه الامسية تدشن عودة الديوانية في الفرقة والتي ستكون اسبوعية كل يوم اثنين وايضا سيتم تنظيم فعالية شهرية يتم من خلالها تكريم فنان من الرواد كعرفان على ما قدمه للفن ولمسة وفاء تجاه ذلك الفنان أو الفنانة

كما اكد ايضاً ان الديوانية في المسرح العربي هو ملتقى كما كان في السابق وسيبقى على هذا المسار في المستقبل وارتأى ان تكون ان يكون التدشين مع احدى رائدات الفن الكويتي وهي الفنانة مريم الصالح التي كانت مسيرتها حافلة بالانجازات وايضا أعمالها الخالدة في وجدان كل شخص.

وبعدها تحدثت الفنانة القديرة مريم الصالح التي رحبت بجميع الحضور وثمنت لهم تواجدهم خلال تلك الأمسية وتطرقت الى بداياتها مع المسرح منذ نعومة اظفارها حتى استطاعت ان تكون اول فنانة كويتية تعتلي خشبة المسرح وكيف كانت تواجه معارضة الاهل وخاصة عمها «العصبي» وخشيتها ان يعاقبها لدخولها إلى هذا المجال ودخولها الى المسرح المدرسي بوجود مختصين من جمهورية مصر وحصولها على ميدالية ذهبية عن دورها في مسرحية « نسيبة بنت كعب».

وقالت ايضا : تم الإعلان عن مسرحية وفتح باب القبول وقامت بنت جيراننا بالاتصال على محمد النشمي الذي بدوره أتى إلى والدي في «المطبة» واقنعه بان المسرحية تاريخية واسلامية وسوف يحضرها الشيخ ولكن كان هناك رفض من والدتي واستطعت ان اقنعها عبر تنظيف البيت وغسيل المواعين وانتهي من شغلي قبل العصر وبعدها يأتي الفنان محمد جابر ويأخذني إلى المسرح بجانب الكنيسة وكنا نذهب الى القسم الآخر حيث نجد شادي الخليج يغني مع الفرقة وحصل موقف من أهل الفريج مع الفنان محمد جابر حيث كاد ان يتعرض الى الضرب لرؤيتهم يأخذني حتى تم توفير سيارة خاصة من الشؤون تأخذني إلى المسرح.

وقالت: أتعجب من الكتاب الذين يكتبون عني عبر معلومات خاطئة فلا يتكلمون ويستوضحون مني عن تلك الفترة ويكتبون أموراً من كيفهم لذلك سوف أقوم بتجهيز كتاب يحتوي على المعلومات الصحيحة عن دخولي الفن حتى أعمالي الأخيرة.

وتطرقت ايضا إلى دخولها إلى فرقة المسرح الشعبي والاعمال التي شاركت بها معهم سواء كانت باللهجة الفصحى أو المحلية وكانت هناك مداخلات من زملائها الفنانين والحضور الذين أثنوا على ما قدمته الفنانة القديرة خلال سنوات العطاء بالمجال الفني.

وأشارت الصالح إلى انها شهدت تأسيس فرقتي المسرح العربي والشعبي واللتين احتضنتنا عمالقة الفن الكويتي مثل عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج، مشيرة إلى أن ان اقرب الأعمال إلى قلبها كثيرة ومنها مسرحية «سكانه مرته» التي كانت أول الأعمال المسرحية التي قدمتها باللهجة العامية بعد تجارب متعددة سبقتها باللغة العربية الفصحى، وكان لهذا العمل أثر كبير بالنسبة إليها حسب قولها.

وأضافت أنها قد استفادت فنيا من دراستها الأكاديمية لكنها لم تنفذ ذلك على أرض الواقع، ولقد عملت واجتهدت وثابرت في عدة مجالات فنية مثل المونتاج السينمائي والإخراج وغير ذلك، لافتة أنه بعد عودتها من الدراسة من الخارج سعت للعمل كمخرجة بوزارة الإعلام لكنها اصطدمت بالكثير من الاحباطات التي دفعتها للاتجاه نحو التمثيل والتفرغ له وترك مجال تخصصها.

وذكرت الصالح أن هناك تجاهلاً وعدم اهتمام في المسرح والدليل عدم وجود مسارح، إلى جانب وجود أشخاص لا علاقة لهم بالفن والثقافة، مبينة ان الرعيل الاول من الفنانين مختلف تماما عن الجيل الحالي، لافتة إلى فترة علاجها في الخارج شعرت أن الكثير سأل عنها رغم تجاهل بعض الزملاء الفنانين، لافتة إلى أن الخلاف مع حياة الفهد كان لسبب كبير، لكن هي فنانة رائدة ومحترفة في الكتابة، كذلك الحال مع الفنانة سعاد عبدالله التي تمتلك مسيرة فنية رائعة.

أمسية ناجحة بامتياز زينها وجود الفنان القدير شادي الخليج والأديبة ليلى العثمان وكاملة العيادوفتحية الحداد وهدى حمادة وعبدالله خلف ومحمد جابر وبندر المطيري ومحمد خضر وجمال اللهو والكثير من الفنانين والاعلاميين وأدار الندوة حسن المتروك .

