loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أحلام تحيي حفل اليوم الوطني للإمارات


تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي ساهر لها، في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في حديقة البرج، بمدينة دبي الإماراتية؛ احتفالًا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47.
يذكر أن أحدث أعمال أحلام الفنية، كانت أغنية «احلف» التي طرحتها حصريًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 17 نوفمبر الحالي، والأغنية من كلمات قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران.
وتعد هذه الأغنية هى الأحدث للمطربة أحلام والتى تعقد عليها أملا كبيرا فى تحقيق مشاهدة عالية عبر يوتيوب.
يذكر أن أحلام خضعت الى ريجيم قاس حيث ظهرت فى الفترة الأخيرة ووزنها قد قل بشكل كبير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة