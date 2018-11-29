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تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي ساهر لها، في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في حديقة البرج، بمدينة دبي الإماراتية؛ احتفالًا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ47.

يذكر أن أحدث أعمال أحلام الفنية، كانت أغنية «احلف» التي طرحتها حصريًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 17 نوفمبر الحالي، والأغنية من كلمات قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران.

وتعد هذه الأغنية هى الأحدث للمطربة أحلام والتى تعقد عليها أملا كبيرا فى تحقيق مشاهدة عالية عبر يوتيوب.

يذكر أن أحلام خضعت الى ريجيم قاس حيث ظهرت فى الفترة الأخيرة ووزنها قد قل بشكل كبير.