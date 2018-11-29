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تميزت المرأة الكويتية بحضورها وعطائها ونجاحها في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي والأمثلة كثيرة متنوعة منها أول فتاة كويتية تعبر جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالدراجة النارية.

وقالت إيمان الغربللي وهي من أعضاء فريق هارلي الكويتي لـ«كونا» انها رغبت في تحقيق سبق جديد يضاف الى إنجازات المرأة الكويتية التي استطاعت بفضل رعاية الدولة لها ان تصل الى العالمية في العديد من المجالات.

ولفتت الغربللي الى ان من تلك المجالات المجال الرياضي الذي تبرع فيه وتحديدا رياضة قيادة الدراجات النارية بما يحفها من مخاطر والتي كانت في السابق قاصرة على الرجال فقط الا إنها ارادت أن تثبت لنفسها وللمحيطين بها ان الفتاة قادرة على خوض مختلف المجالات الرياضة وحتى الخطرة منها. وأشارت الى ان فكرة عبور جسر الملك فهد راودتها منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية السماح للنساء بقيادة السيارة ومن هنا طمحت لأن تسجل سبق للمرأة الكويتية خصوصا بأن تكون أول امرأة عربية تعبر الجسر على دراجة نارية.

وقالت انها تلقت الكثير من التشجيع من الأهل والأصدقاء لخوض غمار هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر وتحديدا من شقيقها فواز الذي كان وما زال داعما ومشجعا ومدربا لها منذ الصغر على تعلم قيادة الدراجة النارية. وأوضحت أن توقيت عبورها للجسر في هذا الوقت من السنة جاء بسبب أن السلطات السعودية لا تسمح بعبور الدراجات النارية على جسر الملك فهد إلا عند حصول مهرجانات عربية أو دولية ومنها مهرجان نادي ملاك هارلي ديفدسون (Harley Owners Group). وأشارت الى ان ذلك يكون عن طريق التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص يسمح بعبور الجسر والذي يكون دائما بصحبة مرافقة أمنية.

