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الوفيات


وفيقة شارخ عبدالله الشارخ، زوجة عبدالله أحمد إبراهيم النوَة 78 عاماً شيعت الرجال: مشرف، ق6، ش6، م64، ت: 55332246، النساء: أبوفطيرة، ق1، ش113، م426
فتحية محمود أحمد الزيدي أرملة، فهد عبدالرحمن الشايجي 75 عاماً شيعت الرجال: كيفان، ق3، ش33، م9، ت: 24845313، النساء: قرطبة، ق2، ش3، م19، ت: 25339931
بدرية ياسين محمد، أرملة علي احمد النعماني 81 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الروضة، ق5، ش خالد أيوب بندر، م7، ت: 97878815، النساء: حطين، ق4، ش422، م14، ت: 90991711
نظر علي نظر الشطي 83 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ت: 96609678، النساء: مبارك الكبير، ق2، ش8، م15، ت: 99728217
علي إسماعيل محمد حسين بهبهاني 72 عاماً شيع، الرجال: الحسينية الجديدة - شرق، ت: 97998982 - 99966026، النساء: حسينية سيد علي الموسوي شرق، ش ميدان سابقا بجانب دوار الفحم، ت: 65050051
عفيف علي عبدالله الحقان 61 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الفنطاس، ق 2، ش 21، م12، ت: 50800831-97414771، النساء: مبارك الكبير، ق 5، ش 4، م22، ت: 66993939
إنا لله وإنا إليه راجعون


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