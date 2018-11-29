عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف مندوب اسرائيل لدى الأمم المتحدة، ان ادارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ابلغت اسرائيل انها تتوقع ان تعلن عن خطة سلام اسرائيلية فلسطينية طال انتظارها وتعرف بـ«صفقة القرن» في بداية العام المقبل. وقال داني دانون، لمجموعة من مراسلي الأمم المتحدة ان هناك «فرصة سانحة» امام الولايات المتحدة لتقديم الخطة دون التدخل في الانتخابات الاسرائيلية التي من المحتمل اجراءها في مايو او يونيو، بحسب ما اوردت صحيفة «يديعوت احرونوت» في موقعها الالكتروني.

وأضاف انه بخلاف ذلك سيتعين الانتظار حتى الخريف المقبل للاعلان عن الخطة. يشار الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استبعد قيام الولايات المتحدة بدور الوسيط مع الاسرائيليين في اعقاب قيام ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى القدس. وأعلن عباس رفضه لخطة «صفقة القرن».

من جهته، قال السفير الأميركي لدى اسرائيل ديفد فريدمان في بيان الاثنين ان الخطة ستقدم «في الوقت المناسب» مضيفا «توقيتنا واستراتيجيتنا ورسالتنا كلها امور كانت وستظل خاصة بنا».

على صعيد متصل قال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة ان واشنطن اعدت مشروع قرار يدين حركة «حماس» ويدعوها الى وقف فوري لأعمال العنف والاستفزاز ضد اسرائيل. وينص مشروع القرار غير المسبوق، الذي من المؤمل طرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال وقت قريب، على ادانة تبديد حركة «حماس» الموارد في قطاع غزة لانشاء بنية تحتية عسكرية بدلا من تلبية الحاجات الملحة للسكان المدنيين.

كما يدعو الى وقف كل اشكال العنف والتحريض ضد الموظفين الطبيين والانسانيين ويؤكد على ضرورة احترام حيادية المراكز التابعة للأمم المتحدة، في اشارة الى المدارس التابعة لوكالة «أونروا». ولا تزال الولايات المتحدة في مرحلة اعداد مشروع القرار والتفاوض عليه مع بقية الدول الأعضاء في مسعى للحصول على اكبر دعم ممكن له في الجمعية العامة حيث لا تتمتع اي دولة بحق النقض الفيتو.

وقال السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحافيين ان الدبلوماسيين الأميركيين يجرون محادثات مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع القرار، مضيفا «بالنسبة لنا، تقديم هذا القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي له رمزية كبيرة». وفي حال تبنيه فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصوّت فيها الجمعية لادانة «حماس».

