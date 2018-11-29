عربيات ودوليات

الرياض- د. ب. أ: اعلنت السعودية امس تقديم 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». ووفقا لقناة «الاخبارية» السعودية، فقد اعلن هذا الدعم المشرف العام على

مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية عبدالله الربيعة، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، مع مفوض عام الوكالة بيير كرينبول.

وأوضح الربيعة ان المملكة تعد ثاني اكبر مانح للوكالة، التي تعاني من نقص في التمويل. وكان كرينبول اعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ان الوكالة كانت امام مفترق طرق بعد قرار الولايات المتحدة بوقف الدعم عنها، الا انه اوضح ان العجز المالي للوكالة انخفض من 446 مليون دولار الى 21 مليون دولار.

