عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان امس الى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20 وكان ولي العهد السعودي غادر تونس بعد زيارة استمرت لساعات. وفي برقية شكر للرئيس التونسي اثر مغادرته تونس، قال ولي العهد «لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية.. وما تمخض عنها من نتائج متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين». وكان ولي العهد اجرى مباحثات مع الرئيس السبسي تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك عربيا واقليميا ودوليا كما عقد لقاء مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وشدد ولي العهد السعودي في تصريح لقناة «العربية» على متانة العلاقات بين السعودية وتونس. من جانبه قال السبسي في تصريحات التي نشرتها الخارجية السعودية «كنا نتحدث مع سمو الأمير الذي شرفني بقوله انا ابنك وأنا اتشرف بذلك، وان شاء الله الزيارة هذه فاصل خير وانطلاقة جديدة للعلاقات، بل بالعكس انطلاقة متجددة وليس جديدة نحن الأمور ماشية الحمد لله، وأهلا وسهلا به هو في بلده، ونحن في عاداتنا وتقاليدنا، لا يرحب بالمرء في عقر داره.. »

الى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا و«أوبك» التزمتا بتعهدات الانتاج بنسبة 100%، مؤكدا ان كل الاتفاقيات في اطار «أوبك» نفذت بالكامل. وقال بوتين خلال منتدى «ف ت ب كابيتال» ان تنفيذ جميع الاتفاقات حول اوبك يأتي بفضل ولي العهد السعودي مؤكدا ان روسيا على اتصال مع اوبك ومستعدة لمواصلة التعاون معها اذا اقتضت الضرورة.

من جهته اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف امس ان جدول اعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20 المزمعة في بوينس آيرس، يتضمن لقاء ولي العهد السعودي.

وفي واشنطن اعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد لا يعقد اجتماعا رسميا مع الامير محمد بن سلمان لكنه لم يستبعد عقد اجتماع غير رسمي بينهما. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحافي «لن اقول اننا نستبعد حدوث اي تفاعل» لكنها شددت على ان جدول الرئيس الأميركي حافل باللقاءات.

