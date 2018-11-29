عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو من ان اي محاولة للمساس بالعلاقات الأميركية-السعودية ستعتبر خطأ فادحاً بحق الأمن القومي الأميركي وحلفائه في حين نفى البيت الابيض منع مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» جينا هاسبل من الادلاء بشهادتها امام الكونغرس بشأن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ووصف بومبيو، في مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» المملكة العربية السعودية بأنها القوة الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط. وأضاف ان «المملكة تعمل على تأمين الديمقراطية الهشة في العراق وتحاول ابقاء بغداد مرتبطة بمصالح الغرب وليس بطهران. كما ان الرياض تساعد في التعامل مع الأعداد الهائلة من اللاجئين الهاربين من الحرب السورية عن طريق العمل مع الدول المضيفة والتعاون بشكل وثيق مع مصر وقد خصصت المملكة العربية السعودية ملايين الدولارات لتعزيز جهود الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة «داعش» والمنظمات الارهابية الأخرى»، مؤكداً ان النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي للمملكة هما مفتاحا الرخاء الاقليمي وأمن الطاقة العالمي.

وتطرق وزير الخارجية الأميركي لقضية مقتل خاشقجي متسائلا»هل هي من محض الصدفة ان الأشخاص الذين يهاجمون الرئيس دونالد ترمب بشأن سياسته تجاه المملكة بخصوص قضية خاشقجي هم نفس الأشخاص الذين قدموا الدعم لباراك اوباما في سياساته تجاه ايران ذلك النظام الذي قتل الآلاف حول العالم منهم المئات من الأميركيين اضافة الى ممارسته العنف ضد شعبه؟ فأين كان المنادون بحقوق الانسان حينما اعطى السيد(باراك) اوباما الأموال الطائلة للملالي (في ايران) لتصبح اكبر دولة داعمة الارهاب؟».

واستطرد بومبيو بأن السعودية مثل الولايات المتحدة، تدرك الخطر المحدق الذي تمثله ايران للعالم «ان هدف ايران ان تنشر ثورتها الاسلامية من طهران الى دمشق وأن تقهر كل من يرفض الخضوع بما في ذلك الشعب الايراني. فايران لاتتوانى عن نشر الموت والخراب في الشرق الأوسط واشعال سباق اقليمي للأسلحة النووية، وتهديد طرق التجارة، واثارة الارهاب حول العالم. وقال بومبيو ان اول مجهودات الأمير محمد بن سلمان بعد اصبح ولياً للعهد بالمملكة، العمل على التخلص من التغلغل الايراني المزعزع للاستقرار في اليمن والذي زاد منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من طهران على السلطة الشرعية في 2015. فايران تحاول ان تنشئ كيانا شبيها بميليشيا حزب الله اللبناني في شبه الجزيرة العربية لتهديد امن السعودية بينما خصصت المملكة المليارات من اجل تخفيف المعاناة عن اليمن. ونوه الوزير الاميركي بالخطوات الاصلاحية التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان في الداخل السعودي وأنهى بومبيو مقاله بالاشارة الى ادانة واشنطن لعملية قتل خاشقجي مشيراً الى الخطوات التي اتخذتها الادارة الأميركية ضد المتهمين الـ21. الى ذلك نفى البيت الأبيض منعه مديرة وكالة الاستخبارات المركزية من احاطة مجلس الشيوخ الأميركي بما لديها من معلومات عن مقتل خاشقجي. ومن المقرر ان يقدم بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس احاطة بشأن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية الى مجلس الشيوخ. وقال جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي ان البيت الأبيض لن يمنع هاسبل من تقديم اي احاطة لكنه قال انه غير مهتم بسماع التسجيلات الموجودة لدى تركيا والتي استمعت لها هاسبل اثناء زيارتها الأخيرة وبرر بولتون قراره حسب موقع «سي بي اس» الاخباري الأميركي بأنه «لايفهم اللغة العربية» مشيرا الى ان «الذين استمعوا الى التسجيلات ممن يفهمون اللغة العربية ابلغونا بجوهرها».

