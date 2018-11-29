عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكدت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة ان من حق طالبي اللجوء عند حدود المكسيك والفارين من العنف او الاضطهاد، تقديم طلبات داخل الولايات المتحدة للحصول على ملاذ آمن هناك وذلك في محاولة جديدة من المنظمتين لحماية اللاجئين من سياسات الهجرة الأميركية الصارمة.

وذكرت وسائل اعلام اميركية ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستستأنف ضد حكم قضائي يعرقل مسعاها لمنع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من طلب اللجوء. جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة «يو اس ايه توداي» عن وثائق قدمتها وزارة العدل الى المحكمة. وطلب مسؤولو الأمم المتحدة مرارا من واشنطن ضمان حماية طالبي اللجوء لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال ان على المكسيك اعادة المهاجرين الذين طلبوا اللجوء في الولايات المتحدة الى اوطانهم. وأطلقت السلطات الأميركية الأحد، عبوات الغاز المسيل للدموع على مهاجرين في المكسيك قرب المعبر الحدودي الذي يفصل مدينة تيخوانا المكسيكية عن سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية عندما اخترق بعضهم السياج الحدودي لدخول الولايات المتحدة وقدمت وزارة الخارجية المكسيكية مذكرة دبلوماسية للحكومة الأميركية طالبت فيها باجراء «تحقيق كامل».

ولدى سؤاله عن هذه الواقعة اثناء افادة صحافية في جنيف قال بابار بالوخ المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «نتابع تلك التقارير بقلق ولانزال نحاول فهم ما حدث هناك» وأضاف ان ادارة الحدود «حق سيادي للحكومات الوطنية» لكن امن الحدود والحماية الدولية للاجئين مسؤولية مشتركة.

وتابع قائلا «هذا يعني ان اي شخص حياته معرضة للخطر في بلده الأصلي يتعين ان يكون قادرا على الدخول الى ارض بلد اخرى آمنة وأن يطلب اللجوء فيها وينبغي النظر في كل طلب لجوء على حدة». وأضاف «نكرر دعوتنا للسلطات الأميركية للسماح بدخول الأشخاص الفارين من الاضطهاد والعنف الى اراضيها وسيرهم في اجراءات اللجوء». وقال جويل ميلمان من المنظمة الدولية للهجرة «نؤمن بحق الحكومات في الدفاع عن حدودها وأن تضطلع بذلك بمسؤولية». وأضاف «نعتقد ايضا بأنه يجب بالتأكيد ان يتوقع المهاجرون السماح بدخولهم بصورة قانونية وآمنة على الأقل اذا كانوا يعبرون الحدود».

