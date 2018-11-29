عربيات ودوليات

رفض البرلمان المصري طلب النائب العام المستشار نبيل صادق بشان اتخاذ الاجراءات القانونية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للتحقيق معه في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر اموال عامة عليا والمقامة ضده من رئيس نادي الزمالك الأسبق ورجل الأعمال ممدوح عباس. وأكد تقرير اللجنة التشريعية والدستورية ان البلاغ المقدم ضد مرتضى منصور «كيدي» كسابقيه من ممدوح عباس نتيجة دعاوى قضائية متداولة بينهما، وقال وكيل اللجنة احمد حلمي الشريف ان دور اللجنة هو التحقق من عدم كيدية الدعوى بهدف منع العضو من اداء دوره وأنه بعد فحص الطلب املقدم من النائب العام تبين ان بين رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ومقدم البلاغ ممدوح عباس قضايا متداولة وشكاوى مما يؤكد الكيدية في البلاغ ضد العضو البرلماني. وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال ان البرلمان يعمل في شأن طلبات رفع الحصانة المقدمة اليه احكام الدستور والقانون، وأكد على ان القاعدة الدستورية تقضي بأن العضو البرلماني يتمتع بالحصانة البرلمانية في اداء عمله ولا يتجاوزها لاحداث مشاكل او غيرها باعتباره محصن، مشيراً الى ان الحصانة ليست ميزة للعضو وانما للعضوية لتمكنه من اداء عمله.

