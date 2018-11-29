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موسكو- كييف الوكالات: أعلن مسؤول في الجيش الروسي أمس أن نظاما جديدا لصواريخ أرض-جو أس-400 سينشر «في مستقبل قريب» في القرم، شبه الجزيرة الاوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014 وحيث تصاعد التوتر منذ الاحد.

وقال الكولونيل فاديم استافييف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية كما نقلت عنه وكالة انترفاكس «في مستقبل قريب سيتم نصب نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي لحماية المجال الجوي للاتحاد الروسي». وبحسب وكالة «ريا نوفوستي» فانه سينصب قبل نهاية السنة، لينضم الى الانظمة الثلاثة «اس-400» الموضوعة قيد الخدمة أساسا في القرم.

والاحد وقع حادث بين خفر السواحل الروسي وثلاث سفن تابعة للبحرية الاوكرانية حاولت دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش الخاضع لسيطرة روسيا ماأدى الى احتجاز السفن الثلاث قبالة القرم مع أفراد الطواقم البالغ عددهم 24 بحارا بينهم ثلاثة جرحى. وهي أول مواجهة مسلحة بين أوكرانيا وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس ان خفر السواحل الروسي أدى «واجبه العسكري» عبر اعتراضه السفن الأوكرانية. وقال خلال منتدى اقتصادي في موسكو «أدوا واجبهم العسكري بشكل مثالي وبدقة، في حماية حدود روسيا» مبررا تحركهم بأن أفراد الطواقم الاوكرانية لم يردوا على تحذيرات القوات الروسية.

في المقابل وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أمس قانون الطوارئ الذي أقره البرلمان في أوكرانيا على خلفية التصعيد الأخير مع روسيا حسب ما أعلن المتحدث باسمه سفياتوسلاف تسيغولكو على فيسبوك.

الى ذلك رحذر الرئيس الأوكراني من خطر شن غزو روسي لاوكرانيا وذلك خلال مقابلة تلفزيونية وقال بوروشنكو «لقد زاد عدد الوحدات التي تمركزت على طول حدودنا بشكل كبير حرب واسعة النطاق مع الاتحاد الروسي تهدد البلاد» مضيفا أن عدد الدبابات الروسية تضاعف ثلاث مرات من سبتمبر الى أكتوبر. ومنذ عام 2014 تضاعف عدد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية ثلاثة أضعاف بينما ارتفع عدد ناقلات الأفراد المدرعة خمسة أضعاف. وزاد حجم المدفعية المتمركزة على الحدود عشرة أضعاف.

الى ذلك هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالغاء لقائه الثنائي بنظيره الروسي المقرر اجراؤه على هامش اجتماعات قمة «جي 20» في الارجنتين وذلك على خلفية حادث الصدام في مضيق كيرتش.وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» انه ينتظر «التقرير الكامل والمفصل» من فريقه الخاص بالامن القومي. واضاف «ان ذلك سيكون حاسما ومحددا جدا بشأن احتمال عدم اجراء اللقاء الثنائي» في اشارة منه الى قراره بعد التقرير مبينا «انني لا احبذ العنف نهائيا.

غير ان الرئاسة الروسية رجحت امس عقد لقاء بين بوتين وترامب.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف للصحافيين ان الجانبين اتفقا على عقد هذا اللقاء وان الاعداد له لا يزال جاريا.واوضح بسكوف ان برنامج عمل الرئيس بوتين في قمة العشرين حافل ويتضمن عقد لقاءات.

